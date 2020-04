Lessen tussen de lakens: Tantra is het mantra

Intense orgasmes waar je nog de hele dag van nageniet. Een snelcursus tantra voor dummies.

Niet voor opgewonden standjes Barbara Carrellas, die meerdere boeken over tantra schreef, raadt de ‘drie voor dertig’- techniek aan. Hierbij is het de bedoeling dat je drie bewegingen maakt in de tijd dat je normaal gesproken dertig moves in de slaapkamer maakt. Tantra is dus niet echt iets voor de ongeduldigen onder ons. Omdat vrouwen over het algemeen meer tijd nodig hebben om opgewonden te raken en te climaxen, komt dit de meesten van ons dus alleen maar ten goede. Begin jullie liefdesspel bijvoorbeeld met een erotische massage en stap daarna over op het echte werk.

Oogje op jou Er wordt niet voor niets gezegd dat ogen de spiegel van de ziel zijn. Volgens Carrellas is het belangrijk om je sekspartner in de ogen te kijken, omdat het jullie verbindt. Op zijn hondjes is dus even geen optie, maar standjes als de goede oude missionaris, de cowgirl of de lotus (waarbij de penetrerende partner in kleermakerszit zit en jij met je benen om zijn of haar middel geslagen erbovenop zit) zijn perfecte standjes om diep in elkaars ogen te staren.

Seks je zen Tantraseks is een mystieke oosterse traditie, voortgevloeid uit de vijfduizend jaar oude Indiase levensfilosofie tantra. Hierbij draait het niet om vlug van bil gaan, presteren en klaarkomen, maar om intimiteit, liefde, verbinding én heftige langdurige orgasmes. De verschillende seksuele technieken leren je om meer in het nu te zijn en te genieten van het moment. Klinkt zweverig, maar het zou dé manier zijn om verdieping te geven aan je seksleven en, volgens spiritueel goeroe Osho, om van een gewone lover een soulmate te maken.

Adempauze Hoe pak je dit aan? Er is geen simpele tantratruc met het nirwana als resultaat, maar er is wel een aantal richtlijnen die je kunt volgen om in de buurt te komen. Allereerst je ademhaling. Net als bij yoga helpt focussen op je ademhaling je in het moment te zijn en mindfull te worden. Het zorgt er ook voor dat je seksuele energie (ook wel: levensenergie) door je hele lichaam gaat stromen. Dit zou de seksuele ervaring intenser en langer maken.