Lessen tussen de lakens: Opwarmers

Rek, strek en die benen in je nek. Met de juiste warming-up seks jij de sterren van de hemel.

Die handen in de lucht

Anjaneyasana, een yogaoefening, is dé manier om je seksspieren te trainen. Stap met een been uit, buig je knie zodat je been in een hoek van negentig graden komt te staan en hou je andere been gestrekt. Strek dan beide armen boven je hoofd, terwijl je je rug naar achteren buigt. Wissel na een paar keer rekken van been. Je stretcht in deze positie je heupen en versterkt je bekkenbodemspieren.

Opkikker

Begin op handen en voeten en plaats je onderarmen op de grond, zodat je ellebogen in een rechte lijn onder je schouders staan. Spreid dan je knieën zo ver mogelijk uit elkaar en schommel zachtjes heen en weer, terwijl je je heupen en billen richting je voeten duwt. Na wat oefening zorgt de kikkerstretch ervoor dat je je benen verder uit elkaar kunt spreiden, je buik- en bilspieren verstevigen en je bloed beter stroomt (lees: heftigere orgasmes). Plus: je krijgt meer energie, een hoger libido én een beter uithoudingsvermogen.

Tekst Samantha Lakker foto stocksy

Poezenpower

Ga op handen en voeten zitten. Bol je rug terwijl je druk uitoefent op je handen. Et voilà, dit noemen we: de rekkende kat. Wissel hierna naar precies de tegenovergestelde positie, de koe, door je rug te hollen en je bekken te kantelen. Switch in totaal tien keer van positie. Deze rekoefening maakt je armen en schouders stabieler en je heupen losser, ideaal voor op z’n hondjes. Tip: je kunt ’m ook uitvoeren tijdens de horizontale tango.

(Ont)span

Pilates helpt vrouwen meer controle te krijgen over hun bekkenbodemspier. Twee basismoves zijn de knie- en schaarrekoefening. Bij de eerste: ga op je rug liggen, neem je ene been gebogen in je handen en het andere gestrekt in de lucht. Kom dan met je borst en hoofd omhoog en span je buikspieren aan. Bij de schaarrekoefening hou je beide benen gestrekt in de lucht en breng je om en om je benen een klein stukje hoger. Hierna is elk seksstandje kat in ’t bakkie voor jou.

Tekst samantha lakker | foto Getty images

Lessen tussen de lakens column is afkomstig uit VIVA 15-2020. Deze editie ligt t/m 15 april in de winkel. Je kunt de editie ook hieronder online bestellen.