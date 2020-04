Lessen tussen de lakens: Speelkwartier

Je bent nooit te oud voor een spelletje. En al helemaal niet voor een met alleen maar winnaars. VIVA verzamelde de heetste.

Strip-pong

Het uit Amerika overgewaaide bierpong is prima om te toveren tot een ondeugende versie. Maak van zes plastic bekertjes een driehoek aan weerszijden van de eettafel. Probeer dan om de beurt een pingpongballetje in een beker van de ander te gooien. Raak? Dan trekt de verliezer een kledingstuk uit. Zodra een van jullie volledig naakt is, mag de winnaar een seksuele handeling naar keuze bedenken.

Genot op de kaart

Op deze manier geef je een heel andere betekenis aan het kaartspelletje pesten. Voor elk teken is er een opdracht: harten is een massage, ruiten is hartstochtelijk zoenen, bij schoppen verwen je je partner met je handen en klaveren is orale bevrediging. Het cijfer op de kaart vertelt je hoe lang het plezier gaat duren. Al na het eerste potje zijn jullie geheid helemaal van de kaart.

Stoute spelregels

Op deze manier geef je een sexy twist aan iedereens favoriete bordspelletje. Net als bij de standaardvariant is het de bedoeling dat je bij deze uitvoering van monopoly zo veel mogelijk eigendommen verzamelt. De twist:je in te de huur in natura. Stopt je seksbuddy bij jouw hotel aan de Coolsingel in Rotterdam, dan mag hij of zij betalen met een kus, een potje rollebollen of je verwennen met zijn of haar tong. De huisbaas bepaalt.

Opgewonden standjes

Hiervoor heb je heel weinig nodig: een rijke fantasie, pen en papier en een opbergdoos. Schrijf allebei vijf seksuele verlangens, ideeën voor een rollenspel of een nieuw seksstandje op en stop ze in de doos. Durf hierbij ver te gaan, zodat je een beetje uit je comfortzone stapt. Elke dag trekken jullie een briefje. Wat erop staat, probeer je uit. Zo komt er steeds een ongekende verrassing uit de doos.

Hand aan de knoppen

Ga naakt naast elkaar in bed liggen en begin tegelijkertijd met masturberen. Degene die als eerste klaarkomt, helpt de ander naar de finishlijn. De winnaar mag de volgende keer een sexy act aanvragen. Door dit spel leren jij en je partner precies waar jullie toverknoppen zitten en komen jullie nader tot elkaar omdat je je kwetsbaar moet opstellen.

Lessen tussen de lakens column is afkomstig uit VIVA 16-2020. Deze editie ligt t/m 21 april in de winkel. Je kunt de editie ook hieronder online bestellen.