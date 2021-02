Jezelf tot een hoogtepunt lezen? Dat klinkt je misschien wat gek of onwennig in de oren, maar het kán. Met de sexy verhalen op deze hete websites lukt je zonder twijfel. Veel plezier..!

Pijn is fijn

Uit onderzoek is gebleken dat domineren en gedomineerd worden de populairste seksfantasieën van vrouwen zijn. Mocht dit ook helemaal in jouw straatje passen, neem dan zeker een kijkje op de site van BDSM Cafe. Een oldie but goldie, want in de afgelopen twintig jaar heeft de site een behoorlijk archief met kinky inhoud verzameld. Denk aan hete verhalen over groepsseks, dominantie of juist onderdanigheid. Heel gebruiksvriendelijk is de site helaas niet, maar de inhoud maakt veel goed. Zo heb je een speciaal tabje met korte verhalen die je binnen tien minuten een orgasme beloven, maar vind je er ook (helemaal voor noppes!) hele boekwerken.

bdsmcafe.com

Kort maar krachtig Op de site van The Erotic Review vind je een eindeloze collectie korte erotische verhalen. De makers geloven dat voor een geweldig seksleven je primaire seksuele orgaan moet worden geprikkeld – en dan hebben ze het niet over je vagina maar over je brein. Op de site is genoeg fantaseermateriaal te vinden, maar mocht je met alleen fantaseren net niet over dat randje kunnen komen, dan vind je er ook handige reviews van verschillende seksspeeltjes. Zo weet je precies welk hulpmiddel je kunt inschakelen bij de volgende doe-het-zelfsessie. eroticreviewmagazine.com

Vrouwen on top Elke week verschijnt er een nieuw erotisch verhaal op de website van online magazine LotteLust, waar onderwerpen als seksstandjes, speeltjes en orale seks aan de orde van de dag zijn. Soms romantische sexcapades, dan weer een ondeugend seksavontuur. Allemaal geschreven door vrouwen voor vrouwen. Soms waargebeurd, soms ontstaan vanuit een rijke fantasie. Mocht je het nou warmer krijgen van visuele prikkels, ook dan ben je bij Lottelust aan het juiste adres. Ze hebben de heetste pornafilmpjes al voor je verzameld. lottelust.nl

Van eigen bodem Op onze eigen website vind je elke week een seksavontuur van een lezeres. Waargebeurd en heel erg heet. Van een eerste intieme ervaring met een andere vrouw tot seks op een houten bankje in een nieuwbouwwijk: niets is te gek. Grappige en herkenbare verhalen waarbij onderbuikkriebels gegarandeerd zijn. Het fijne is dat de verhalen ook aan je kunnen worden voorgelezen, dan heb je je handen vrij. Heb jij ook iets heets meegemaakt waar de rest van Nederland van mag meegenieten? Trek vooral de stoute schoenen aan en deel – anoniem – je verhaal. viva.nl Op de hoogte blijven van onze leukste artikelen en winacties? Schrijf je in voor de VIVA-nieuwsbrief

Tekst: Samantha Lakker | Foto: unsplash