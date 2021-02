Lessen tussen de lakens: Orgasmes werken goed tegen stress

Als het even kan, gun jezelf dan wat extra bedplezier (solo of met een ander). Want seks is niet alleen leuk, het heeft nog veel meer fijne voordelen.

Immuniteit, graag Een boost voor je immuunsysteem is zeer welkom in deze tijd. Tijdens de daad maak je antilichaampjes aan die bacteriën en infecties buiten de deur houden. Bij minder seks word je minder blootgesteld aan bacteriën, waar je dan ook geen resistentie tegen kunt opbouwen. Volgens wetenschappers van de Wilkes University in Amerika hebben mensen die aan algehele onthouding doen minder antistoffen tegen verkoudheid of de griep. De onderzoekers raden aan om een of twee keer per week van bil te gaan om je afweer-systeem een boost te geven. Meditatie, acht uur slaap, gezond eten en beweging helpen ook.

Uit het oog, uit het hart Maar wat als je gewoon even niet in the mood bent? Mocht je je seksdrive willen opkrikken, dan is het slim om het sleurmonster de slaapkamerdeur te wijzen. Seksuoloog Jodie Horton omschrijft seks als een soort beloningssysteem: als je een sprankelend seksleven hebt, wil je ook meer seks. Heb je voor een langere periode geen seks, dan wordt zin maken alleen maar lastiger. Last van opstartproblemen? Spendeer meer tijd aan het voorspel en vertel je partner wat je nodig hebt en waarnaar je verlangt.

Je natje en droogje Seksexperts wijzen erop dat ook je vagina gebaat is bij enige regelmaat. Geregeld een potje rampetampen verbetert de bloedtoevoer (lees: heftigere orgasmes) en maakt dat je vagina makkelijker nat wordt. Als je poes een poos geen aandacht heeft gehad, bestaat de kans dat het even duurt voordat je weer klaar bent voor wat gezelligheid. Help jezelf dus vooral een handje om de motor draaiende te houden. Of zorg dat je glijmiddel in de buurt hebt. Lees ook

Druk van de ketel Seks is hét wondermiddel tegen stress. Tijdens de daad komen namelijk de feelgoodhormonen endorfine en oxytocine vrij. Die verlagen de bloeddruk en maken dat je je ontspannener voelt. Dan is het ook nog zo dat je door een hoogtepunt beter slaapt, wat je stress-niveau ten goede komt. Relaxseks-tip: doe op z'n hondjes eens liggend in plaats van op je knieën. Gebruik eventueel een kussen om je bekken iets te liften. Pluspunt één is dat jij in dit standje vrij weinig hoeft te doen. Pluspunt twee is dat je partners handen vrij zijn om andere plekken in het zonnetje te zetten.