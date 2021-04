Lessen tussen de lakens: Het is zeker geen kinderspel

Van nieuwe standjes tot spicy opdrachten. Met deze spellen en apps voor in de slaapkamer zijn jullie allebei een winnaar.

Telefoonseks Anno 2021 is er een app voor alles, ook op seksgebied. Waar je normaal gesproken je telefoon waarschijnlijk links laat liggen tijdens sexy time, is het nu juist een goed idee om hem erbij te pakken. De apps Seks spel voor koppels en Sex roulette kunnen jou en je partner namelijk in hogere sferen brengen. Binnen de apps is er keuze uit verschillende spellen. Zo komen onder andere ‘doen of de waarheid’, ‘never have I ever…’ en ‘kamasutraroulette’ voorbij. Het niveau kun je zelf bepalen: ga je voor onschuldige of voor duistere opdrachten? De keuze is aan jou.

Dromen komen uit Houd je de touwtjes liever zelf in handen, denk dan eens aan het maken van je eigen spel. Dat is minder moeilijk dan je denkt. Het enige wat je nodig hebt is een schaaltje, papier en een pen. Daarna is het alleen nog zaak om je stoutste fantasieën op te schrijven en in het schaaltje te leggen. Zit je vol ideeën, rem jezelf dan vooral niet af. Gun elkaar wel de tijd en spreek bijvoorbeeld af om iets op te schrijven wanneer het spontaan in je opkomt. Met een schaaltje vol ideeën worden jullie stoutste dromen ineens werkelijkheid. Een aanrader als je niet altijd je verlangens hardop durft uit te spreken tegen je partner. Lees ook

Het lot bepaalt Een bordspel is vast niet het eerste waar je aan denkt wanneer jullie wilde plannen hebben, maar dan had je nog niet aan deze spellen gedacht. Ultiem verlangen is een populaire binnen zijn soort. Bij dit spel verplaatsen jullie je om de beurt naar een volgend vakje waar een stoute vraag of een spannende opdracht op je staat te wachten. Bereid je voor op het ontdekken van verrassende kanten van je partner. Is zo'n bordspel toch iets te veel moeite? Dan zijn de spicy dices een goed alternatief. Op deze twee dobbelstenen staan geen cijfers maar handelingen en lichaamsdelen. Heb je bijvoorbeeld 'lik' en 'nek' gegooid, dan weet je wat je te doen staat.