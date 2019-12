Lessen tussen de lakens: Hit the spot

Move over G-spot en maak kennis met de C-spot. Wanneer je deze magische plek weet te vinden, geniet je namelijk van een ongekend fullbody orgasme.

Hotspot

Waar je deze hotspot vindt? Nou, de c staat voor cervix, dat een ander woord voor baarmoedermond is. Wanneer je bedpartner je cervix weet te stimuleren, trekken je bekkenbodemspieren en je baarmoeder samen. Dat klinkt misschien als iets pijnlijks, maar het resultaat is een verpletterend én langdurig orgasme dat je door je hele lichaam voelt.

Donut

Je C-spot ligt diep in je vagina en is de plek waarop je vagina en baarmoederhals samenkomen. Het heeft de vorm van een donut en is gemaakt van plooibaar kraakbeen dat zou aanvoelen als het tipje van je neus. Het midden van de donut is om een of andere reden zeer gevoelig. Wrijft je partner stevig met zijn manhood tegen de toverknop of jijzelf met een speeltje of je vingers uiteraard, dan is het vuurwerk.

Slow & steady

Jammer genoeg komt een mindblowing C-spot orgasme niet zomaar aanwaaien. Voordat je zover bent, is er wat oefening vereist. Vooral belangrijk is dat je ontspannen bent en dat je de grens tussen pijn en fijn goed bewaakt. Wanneer je opgewonden bent ligt je baarmoeder lager en is de magische spot beter te bereiken. Begin de horizontale tango daarom goed opgewarmd en start met wat minder extreme standjes. Bouw het daarna rustig samen op. Goede standjes voor diepe penetratie zijn lepeltje-lepeltje, jij on top of op z’n hondjes.

Ayahuasca trip?

Er is een theorie dat door C-spot orgasmes de stof DMT vrijkomt. Dit stofje zit ook in de plant Ayahuasca, die wordt gebruikt als geestverruimend plantmedicijn door sjamanen. Ayahuasca en dus ook DMT staan er bekend om dat ze je beeld van de realiteit veranderen. Dit zou kunnen verklaren waarom C-spot orgasmes zo out of this world voelen.