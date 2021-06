Wel in de mood maar toch nog wat droog daar beneden? Met deze tips loopt de volgende vrijpartij gesmeerd.

Dat kan verschillende oorzaken hebben. Denk aan het gebruik van hormonale anticonceptie of andere medicatie, borstvoeding geven, de overgang of menstruatie. Ook wanneer je poes een poos geen aandacht heeft gehad, bestaat de kans dat het even duurt voordat je weer klaar bent voor wat gezelligheid.

Gemiddeld duurt het twintig minuten voordat een vrouw voldoende in de feeststemming is om gepenetreerd te worden. Toch blijkt uit Nederlands onderzoek dat meer dan vijftig procent van de vrouwen, van alle leeftijden, alsnog weleens te maken heeft met vaginale droogte.

Dit zijn de klieren die je vagina bij opwinding voorzien van een natuurlijk laagje glijmiddel. Dit opwindingsvocht dat vrijkomt als er bij jou aan de juiste knoppen wordt gedraaid, is het teken dat je lichaam dat zich aan het voorbereiden is op seks.

Tussen je oren

Voor een fijne sekssessie zijn twee dingen essentieel: je moet lichamelijk opgewonden zijn én je bovenkamer moet worden geprikkeld. Volgens Paul Rabsztyn van het Radboud UMC zit onze belangrijkste erogene zone in de hersenen.

Ook seks-expert Emily Nagoski vindt dat je alleen voldoening in de slaapkamer ervaart als je weet wat je wilt. Ga voor jezelf na waarvan jij opgewonden raakt. Zijn dit vooral directe prikkels, een aanraking of zoen, of juist indirecte, zoals een ondeugend appje of een seksscène op tv? Denk eens terug aan een moment waarop je enorm opgewonden was en probeer die gebeurtenis te herbeleven.