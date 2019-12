Lessen tussen de lakens: Wanna play?

Is de lust uitgeblust? Cosplay zou dé manier zijn om het vuur in de slaapkamer weer aan te wakkeren en jullie seksdrive een boost te geven. Dus verkleedkleren aan en gaan!

Sexy verkleedfeest

Cosplay is een afkorting voor costume play. Liefhebbers verkleden zich hierbij als hun favoriete personages uit stripboeken, cartoons, films of romans en nemen de persona van dat karakter aan. De meeste cosplayers showen hun kostuums alleen op openbare evenementen, zoals het succesvolle Comic Con dat jaarlijks 35.000 bezoekers trekt. De oorsprong is dus helemaal niet seksueel, maar er zijn mensen die de stoute schoenen durven aan te trekken en hun cosplay-outfit gebruiken om te experimenteren in de slaapkamer.

Rijke fantasie

Waarom ook jij je zou moeten wagen aan een potje cosplayseks? Het is heel simpel: de spanning. Denk maar aan een sexy rollenspel, jij de verpleegster en hij of zij de dokter. Of andersom. Je ondeugende fantasieën combineren met je ongebreidelde verbeelding kan nog weleens zorgen voor wat hete slaapkameractie. Want wat van een gewoon potje rollebollen écht goede seks maakt, zijn spanning en emoties.

Strak in je pak

Voordat je de slaapkamer verkleed betreedt, is het handig om je eerst een beetje voor te bereiden. Er zijn het hele jaar door verschillende cosplay-evenementen. Is een bezoekje aan een conventie iets te veel van het goede? Onze grote vriend Google kan je ook helpen bij het opdoen van inspiratie. Kies voor een outfit waarin jij je sexy en onweerstaanbaar voelt. En vergeet vooral niet: het moet ook een beetje makkelijk uit kunnen.

Top vijf

Het onlinemagazine LotteLust onderzocht met welke outfits mannen het liefst willen worden verrast in de slaapkamer. Een beetje voorspelbaar is het wel, maar mannen zien hun bedpartner tijdens rollenspellen het liefst als schoolmeisje, verpleegster, sexy stranger, schoonmaakster of escort.

Tekst: Samantha Lakker Beeld: Getty Images

Deze lessen tussen de lakens komt uit VIVA-49-2019. Dit nummer ligt t/m 10 december in de winkel of kun je hier online bestellen.