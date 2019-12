Lessen tussen de lakens: Let’s face it

Wie wil er geen orgasme van koninklijk niveau? Queening is hét seksstandje dat je geheid een happy ending tussen de lakens bezorgt.

Kroon en troon

Het heft in eigen handen nemen en de volledige controle in bed. Lijkt dat je wel wat? Dan is queening, ook wel face-sitting genoemd, het seksstandje voor jou. Hierbij is het de bedoeling dat je boven het gezicht van je partner hangt, terwijl hij of zij je pleast met zijn of haar tong en vingers. Ga maar zitten op je troon!

Easy peasy

De aanpak is eigenlijk best simpel. Laat je partner op zijn of haar rug liggen en ga dan geknield en met gespreide benen boven het gezicht van je bedpartner hangen. Span je dijspieren aan, zodat je niet met je volle gewicht op het gezicht van je lover steunt. Als je eenmaal in de juiste positie zit en je seksbuddy full acces tot je pleasure box heeft, is het aan hem of haar om je down under de nodige aandacht te geven. Maak vooral gebruik van je machtspositie en vertel je partner maar precies wat je wilt. Jij bent tenslotte de koningin!

Eenrichtingsplezier

Nu denk je misschien, waarom moeilijk doen als het ook makkelijk kan? Maar er zitten zeker wat verleidelijke voordelen aan het koninklijke seksstandje. Volgens seksexpert Kate Moyle kan het namelijk heel spannend zijn om de machtsdynamiek in de slaapkamer te verschuiven. Ben je normaal wat meer onderdanig in bed? Bij queening heb jij de touwtjes in handen, terwijl je partner de controle uit handen geeft. En hoe sexy is het wanneer de focus ligt op jou verwennen. Zowel voor jezelf als voor de gever. Kortom: laat maar zien wie de baas is!

Power to the pussy

Volgens de website Urban Dictionary heeft queening een lange geschiedenis. Zo zijn er afbeeldingen van de seksact te zien op oude Egyptische tekeningen. Het is ook onderdeel geweest van oude Japanse, Chinese en Indiase culturen, en ook in Europa was queening populair. Oorspronkelijk zou het een manier zijn geweest voor vrouwen uit hogere klassen om seksueel te worden bevredigd zonder zwanger te raken. In Japan waren er zelfs bordelen waar vrouwen en meisjes betaalden voor mannelijke slaven die speciaal waren opgeleid in de kunst van queening.

Tekst Samantha Lakker Beeld: Getty images

