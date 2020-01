Lessen tussen de lakens: reis om de wereld in 5 standjes

In elk landje een ander standje. Welke zeker het proberen waard zijn? VIVA deed diepgaand onderzoek over de hele wereld.

Tour de France

Ga je op de Franse toer, dan voeren jullie de soixante-neuf, beter bekend als standje 69 uit. Maar er is nóg een Frans standje dat een plekje in je repertoire verdient. Ga op je buik liggen, met een kussen onder je buik. Laat je seksbuddy je dan achterlangs penetreren. Je kunt in deze positie, omdat je lekker dicht tegen elkaar ligt, makkelijk zoenen. Het is eigenlijk een luie, romantische variant van op z’n hondjes. Het kussen onder je buik helpt om je G-spot te stimuleren. Win-winsituatie!

Stomend heet Zweeds

Voor jullie geen poespas, maar liever luie seks? Dan is dit standje uit Zweden the way to go. Laat je partner op zijn of haar rug liggen en ga zijwaarts op je bedpartner zitten, net alsof je op een stoel zit. Schommel dan langzaam heen en weer en kantel je bekken iets. Zo geniet je niet alleen van penetratie, maar krijgt ook je clitoris de nodige aandacht. Het standje zou speciaal zijn ontworpen voor seks in de sauna, die meestal trapsgewijs is gebouwd. Perfect voor een potje stomend hete relaxseks.

Zwetend Italiaans

Voor elk wat wils, dat geldt ook in seksland. Het is een beetje frappant, maar wanneer iemand het over seks op z’n Italiaans heeft, gaat het om okselseks. De penis van je lover klem je hierbij tussen je oksels, terwijl hij heen en weer beweegt. Door je spieren een beetje aan te spannen voer je de druk op. Italiaanse vrouwen gebruikten deze techniek vroeger om maagd te blijven. Wat precies het voordeel voor jou is, is niet helemaal duidelijk.

Braziliaanse Amazone

Zie jij sterretjes wanneer je diep wordt gepenetreerd? Dan word je geheid blij van het Braziliaanse Amazonstandje. De perfecte positie voor diepe penetratie en g-spotstimulatie én je hebt de touwtjes helemaal zelf in handen. Je sekspartner gaat op zijn rug liggen met de benen wijd en opgetrokken naar de borst. Jij gaat dan, eigenlijk in een soort squathouding, op de onderkant van zijn of haar dijbenen zitten. Je knieën en voeten rusten op het bed. Jij bepaalt nu hoe hard en hoe diep je wordt gepenetreerd en jullie handen zijn vrij om andere plekken te verkennen.

Russische boobietrap

Ga op je rug liggen, smeer wat glijmiddel tussen je borsten en laat hem terwijl hij op je zit en jij je borsten vasthoudt, zijn penis tussen je boezem bewegen. Dit piemel-in-decolletéstandje wordt Russische seks genoemd. Alleen leuk voor hem? Zeker niet, voor wat hoort wat! Dus laat je partner je borsten en vooral je tepels maar strelen, zoenen en likken. Maak je borst maar nat, want wie weet geniet je van een tepelorgasme.

