Lessen tussen de lakens: Feng Sexy Shui

Goed nieuws voor de opgeruimde types onder ons: een nette slaapkamer geeft je seksleven ook nog eens een boost.

Grote schoonmaak

In een opgeruimde slaapkamer is de kans op een romantische avond met happy ending groter. Uit onderzoek blijkt dat 52 procent van mannen en vrouwen eerder seks heeft met hun partner als de slaapkamer keurig netjes is. Is de kamer ook nog eens ingericht volgens de eeuwenoude Chinese filosofie feng shui, een theorie die leert hoe je omgeving je geluk kan beïnvloeden, dan wordt het geheid feest in de slaapkamer.

Seksenergie

Bij feng shui is het de bedoeling dat je in harmonie bent met je omgeving. Je omgeving straalt een bepaalde energie uit en door rekening te houden met posities, kleuren en natuurlijke elementen als hout, vuur, water en aarde kun je goede energie en ook goede seksenergie aantrekken. Wek je de chi, de levensenergie, van je slaapkamer op, dan wordt de positieve seksuele energie in je slaapkamer ook opgeladen.

Schone lei

Begin bij het opruimen van de slaapkamer, rommel kan de stroom van positieve energie of chi blokkeren. Volgens feng shui-experts is het belangrijk dat alles wat je kan herinneren aan een oude geliefde – dus foto’s, liefdesbrieven of cadeaus – en zelfs dingen die je doen denken aan je ouders uit de slaapkamer verdwijnt. Je kunt zelfs overwegen om een nieuw matras aan te schaffen om zo met een schone lei te beginnen. Andere no-go’s zijn water, dat dooft de passie, en elektronica, want dat verstoort de vrouwelijke energie en zorgt voor afleiding. Puntige voorwerpen, planten en een spiegel recht tegenover het bed zijn ook uit den boze.

Rood staan

De kleuren rood en koper mogen in de slaapkamer niet ontbreken. Een rood object op het nachtkastje zorgt voor meer erotische energie bij vrouwen. Slaapt er een man bij je in bed, dan is een koper item op zijn nachtkastje een must, want het maakt hem erotischer. Warme kleuren in de ruimte worden ook aangeraden door feng shui-experts, ze symboliseren vuur en passie. Geel zou helpen bij de communicatie: let the dirty talk begin! Het magische nummer bij feng shui is twee; ‘eenzame’ spullen blokkeren positieve chi, terwijl paren juist eenheid symboliseren.

Where the magic happens

Het is belangrijk dat het bed een centrale plek heeft in de slaapkamer. Volgens feng shui-richtlijnen is dat diagonaal tegenover de deur, met het hoofdeinde tegen een stevige muur en niet in buurt van een raam. Slaap vooral niet met je hoofd naar de deur, dat verstoort je energie. Beddengoed van natuurlijke materialen zoals zijde, linnen en katoen is ook bevorderlijk voor sexy chi. En als je dan nog een love corner maakt in de rechterhoek vanaf de deur, door hier iets neer te zetten dat jullie liefde symboliseert, is de slaapkamer definitief feng shui-proof.

Lessen tussen de lakens column is afkomstig uit VIVA 05-2020. Deze editie ligt t/m 4 februari in de winkel. Je kunt de editie ook hieronder online bestellen.