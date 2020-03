Lessen tussen de lakens: Op een ouwe  fiets…

Ken je Betty Dodson? Deze negentigjarige (!) masturbatiekoningin kent dé truc om verpletterend klaar te komen. Kom maar door, Betty!

Trekken met dat bekken

Betty Dodson, ook wel de masturbatiekoningin genoemd, is een negentigjarige feminist en seksuoloog die al een halve eeuw masturbatieworkshops geeft. Haar werk is vooral gericht op het helpen van vrouwen om hun geslachtsorgaan beter te begrijpen, en het bereiken van orgasmes. Haar klaarkomtechniek is ontworpen om de schaamte rondom seks te verminderen en plezier te maximaliseren. Door middel van je ademhaling en het aanspannen van je bekkenbodemspieren geniet je volgens haar van de allerbeste orgasmes.

Van voor naar achter

Dodson noemt haar techniek ‘de rock-’n-roll-methode’. Begin liggend op je rug met je benen gebogen en uit elkaar. Kantel dan je bekken richting je navel en span je bekkenbodemspieren aan. Ontspan je spieren weer terwijl je je bekken terug rolt. Adem in terwijl je je bekken naar voren wiegt en je spieren aanspant en adem weer uit wanneer je je spieren ontspant en terug beweegt. Zodra je de ‘Elvis move’ te pakken hebt, is het de bedoeling dat je je clitoris stimuleert en je vagina penetreert. Dat mag met of zonder de hulp van speeltjes of een sekspartner.

Power to the pussy

Zelf raadt Dodson aan om tijdens de move een vibrator te gebruiken. Oorspronkelijk was zij ook degene die vibrators bekender heeft gemaakt bij het grote publiek. Superleuk: vrouwen die haar masturbatieworkshop volgen, krijgen naast een vibrator een dildo met extra gewicht, om hun bekkenbodemspieren te trainen. Want hoe fitter de vajayjay, hoe meer plezier in bed: door de spieren tussen je benen sterker te maken, worden je eigen orgasmesén die van je partner intenser.

Schaamteloos

Een van de afleveringen van The goop lab, de nieuwe Netflix-serie van Gwyneth Paltrow, staat helemaal in het teken van vrouwelijk genot, uiteengezet door Dodson. Nadat ze de schaamte rondom seks aanstipt en vertelt dat elke vulva weer anders is, wordt haar techniek in detail uitgelegd en zelfs gedemonstreerd. Hoe? De seksuoloog coacht haar zakenpartner Carlin Ross, die voor de camera de rock-’n-roll-methode uitvoert totdat ze klaarkomt.

Succesformule

Dat de methode echt kan werken, bewees onderzoek onder vijfhonderd vrouwen met chronische anorgasmie, een seksuele stoornis waarbij het je niet lukt om door seks of masturbatie klaar te komen. Onderzoekers vroegen hen om de Dodson-methode te proberen. Et voilà: maar liefst 93 procent van de deelnemers genoot van een happy ending en kreeg een beter seksleven.

Lessen tussen de lakens column is afkomstig uit VIVA 09-2020. Deze editie ligt t/m 3 maart in de winkel. Je kunt de editie ook hieronder online bestellen.