Lessen tussen de lakens: App sexy met me

Als voorspel, om je relatie een juicy boost te geven, om de lijntjes met je langeafstandslover vurig te houden: sexting is héét.

Tekst: Nynke Kooy | Foto: Stocksy

Van flirty naar dirty

Begin met wat flirterige berichtjes om de temperatuur te peilen. Want regel één bij sexting is dat het met wederzijdse instemming gebeurt – je wilt natuurlijk niet dat iemand zich door jou geïntimideerd voelt. Loopt je lover warm voor je berichtjes? Ga dan van flirty naar dirty. Stuur bijvoorbeeld een foto van je decolleté met een simpel ‘hallo’ of een sexy emoticon om de boel op te warmen.

Details graag!

Goed, het begin is er. Maar hoe ga je verder? Laat je fantasie de vrije loop. Vertel over je stoute plannen voor de volgende keer dat jullie elkaar zien of deel je fantasieën met je lover. Het mooie is: dat gaat een stuk makkelijker als iemand niet tegenover je zit. Schuw vooral de details niet. Nog steeds geen idee wát je nou moet zeggen? Deel wat je draagt (‘dat ene mooie jurkje, maar zonder ondergoed’). Complimentjes doen het ook altijd goed (‘niemand kan me laten komen zoals jij’). Wedden dat je je lover helemaal gek maakt met je dirty talk.

If you got it, flaunt it

Onderzoeken laten zien dat mannen veel opgewondener raken van visuele stimuli dan vrouwen. Wil je hem laten zien wat je in huis hebt? Go for it, maar doe het met zorg en aandacht. Maak mooie detailshots van de erogene zones van je lichaam, zoals je borsten, dijen, billen, buik en lippen. Je kunt ook provocatiever te werk gaan, maar breng je hoofd niet herkenbaar in beeld en poets eventuele tattoos weg. Better safe than sorry.

Girlpower

Sexting is voor millennials echt onderdeel van het verleidingsspel. Vooral voor vrouwen, blijkt uit onderzoek. Vergeleken met mannen zijn ze vier keer sneller geneigd seksueel getinte afbeeldingen van zichzelf naar een lover te sturen. De reden is de angst dat die lover naar sexy foto’s van een ander kijkt of de interesse in haar verliest. Maar vrouwen voelen zich ook krachtig door het sturen van deze beelden. You go girls!

Deze lessen tussen de lakens komt uit VIVA-38-2019. Dit nummer ligt t/m 24 september in de winkel of kun je hier online bestellen.