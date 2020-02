Lessen tussen de lakens: je zintuigen op scherp

De nieuwste trend in sexyland heet ASMR. Daarbij kun je heel blij worden als iemand in je oor fluistert, met de nagels tikt of op je huid blaast. En bijna iedereen heeft zo’n trigger…

Braingasm, please

ASMR staat voor Autonomous Sensory Meridian Response en met deze woordenreeks wordt de fysieke reactie omschreven van een tintelend, warm, euforisch of ontspannen gevoel dat iemand ervaart door iets te zien, horen of voelen. De intensiteit van zo’n braingasm verschilt per persoon, net als waardoor iemand precies wordt getriggerd en óf dat überhaupt gebeurt. De een luistert bijvoorbeeld graag naar gefluister of hoe iemand de letter ‘s’ uitspreekt. Voor de ander is het geluid van nagels tikken, haar dat wordt geborsteld of kijken naar de handen van iemand die schildert weer een trigger.

Zen met benefits

Niet alleen voor een braingasm zou je moeten uitzoeken of ook jij ASMR-gevoelig bent. Het vermindert ook angst, maakt je blijer, kalmer én helpt je in slaap te vallen (ook een lekker naspel dus). Voor de meeste mensen die ASMR-gevoelig zijn, is het niet per se iets seksueels. Maar de sensatie helpt je te ontspannen en zeg nou zelf: dan voelt de horizontale tango toch het beste? Kortom: doe jezelf en je sekspartner een plezier door ASMR op te nemen in jullie slaapkamerrepertoire.

Triggergevaar

Hoe jullie dit gaan aanpakken? Door uit te zoeken wat jou in de zevende hemel brengt. Probeer dirty talk bijvoorbeeld eens op een fluisterende toon. Op Spotify vind je verschillende ASMR-afspeellijsten. Als geluid geen trigger is, kun je tast proberen. Laat je partner je subtiel aanraken of strelen met een veer of satijnen sjaal. Een andere optie is je minnaar zachtjes op je huid laten blazen. Als je eerder visueel bent ingesteld, kun je een filmpje proberen waarin is ingezoomd op iemands mond en tong terwijl diegene praat. Of laat je partner steeds dezelfde beweging met zijn of haar handen maken.

Hollywood doet mee

Is je bedbuddy niet ASMR-gevoelig? Geen zorgen, je kunt ASMR-triggers ook uitproberen wanneer je jezelf een handje helpt om in de mood te komen. Er zijn op het internet meer dan genoeg filmpjes te vinden, die soms wel miljoenen keren zijn bekeken. Er staat zelfs een ASMR-video van Hollywood-acteur Jake Gyllenhaal op YouTube. In de beroemde ASMR-videoserie van het Amerikaanse W Magazine vertelt hij op fluistertoon over wat hij die ochtend allemaal heeft gedaan, plopt hij noppenfolie en klikt hij op een camera. Kortom, genoeg mogelijke triggers.

