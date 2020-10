Zin in een wilde nacht met als klap op de vuurpijl een verpletterend orgasme? Dan zijn deze dierlijke standjes jullie op het lijf geschreven.

Opkikkertje

Voor diepe penetratie is het kikker-standje de way to go. In deze positie lig jij op je buik en houd je je benen gestrekt dicht tegen elkaar aan. Je bedpartner klimt bovenop je en gaat ter hoogte van je heupen gehurkt zitten. Nu kan je lover bij je naar binnen komen, terwijl hij of zij op de ellebogen steunt en als het nodig is nog iets naar voren kruipt. Je wordt diep gepenetreerd en de kans op een G-spotorgasme is groter omdat die aan de kant van je buik ligt en zo extra wordt gestimuleerd.

Kwak! Een hoogtepunt bereiken is met het eendenstandje zo gepiept. Ga bovenop je partner zitten, die op zijn of haar rug ligt. Zodra je gepenetreerd bent, ga je in kleermakerszit op de buik en borst van je bedmaatje zitten en met je heupen wiegen. Kost wat spierkracht, maar jij bent in charge en bepaalt hoe diep je wordt gepenetreerd en in welk tempo jullie seksen. Pluspunt: je clitoris krijgt in het eendenstandje ook aandacht.

Als een spin in het web Heerlijk romantisch en intens als jullie lichamen een soort sexy spinnenweb vormen. Jullie liggen op je zij tegenover elkaar met de benen met elkaar verstrengeld. Je partner kan diep bij je naar binnen komen en jullie zijn vrij om te zoenen, te knabbelen en te strelen. Maak rondjes met jullie heupen in plaats van heen-en-weer bewegingen en maak de ander gek door zachtjes met je nagels over zijn/haar rug te krabbelen.