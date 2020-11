Lessen tussen de lakens: Waar CBD-olie nog meer nuttig voor is…

Dat CBD-olie – ook wel cannabidiol – helpt bij fysieke en mentale klachten, wisten we al. Maar het blijkt ook zeer nuttig te zijn in de slaapkamer…

Cannabidiolwattes?

CBD-olie wordt gemaakt van de hennepplant, maar is een niet psychoactieve stof. Met andere woorden: je wordt er niet high van. Wat het wel doet? De aderen verwijden, wat zorgt voor een betere bloedsomloop. Daardoor stroomt het bloed sneller naar je partybox en tepels en wordt alles veel gevoeliger. En dat zorgt weer voor een intenser orgasme.

Soepel en sensueel

Pijn bij het vrijen door droogheid? Probeer dan eens een glijmiddel met CBD. Niet alleen zorgt het voor een soepele vrijpartij, maar ook voor vermindering van pijn doordat cannabidiol ontstekingsremmend werkt. Een ander voordeel van CBD-glijmiddel is een intenser gevoel bij je private parts, want ook dit zorgt voor een betere bloedsomloop.

Relax!

Onderzoek laat zien dat cannabidiol een rustgevende werking heeft. Ook tussen de lakens werkt het kalmerend. Het ontspannende gevoel van CBD-olie zorgt ervoor dat je in gedachten minder bezig bent met de volle wasmand of het to-dolijstje van je werk. Zo hebben jij en je partner alleen maar aandacht voor elkaar. En dat is precies wat je wil in de slaapkamer.

Slaap en seks

Onderzoek van de universiteit van Michigan laat zien dat je seksdrive afhankelijk is van hoeveel je slaapt. Hoe meer je slaapt, hoe meer zin je hebt in seks. En laat CBD-olie nou net zorgen voor een betere nachtrust. Daarnaast helpt cannabidiol om je hormonen in balans te houden en ook dat betekent een hoger libido.

Tekst: Naomi zonnebelt | Beeld: Unsplash

