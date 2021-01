Lessen tussen de lakens: krijg een intens orgasme met de clitorispomp

Intense orgasmes voor jou én je sekspartner? De clitorispomp verdient een ereplek op je nachtkastje.

Spot on

Uiteraard werkt elk lichaam anders, maar het is geen geheim dat de meeste vrouwen meer dan rechttoe-rechtaan penetratie nodig hebben om in de zevende hemel te belanden. Gelukkig leiden er meer wegen naar Rome en zijn we voor killer-orgasmes bij de clitoris, met meer dan achtduizend zenuwuiteinden, aan het juiste adres. Blij worden we dus van seksspeeltjes die onze toverknop in het zonnetje zetten en laat dit nou net het geval zijn bij de, je raadt het al, clitorispomp.

Lekker voordelig

Met een clitoris- of vagina- pomp kun je je clitoris, vagina of schaamlippen vacuüm zuigen. Nu denk jij vast: nee dank je, ik pas! Maar zo’n clitorispomp zorgt er wel tijdelijk voor dat er meer bloed naar de vagina stroomt, wat maakt dat je vagina op scherp wordt gezet. Je wordt veel gevoeliger voor seksuele prikkels en beleeft elke aanraking intenser. Nog niet overtuigd? De clitorispomp heeft nog meer voordelen. Als je bedpartner en jij erg visueel ingesteld zijn, dan is de ietwat opgezwollen look een fijn extraatje. En je vagina lijkt en voelt ook strakker. Ideaal wanneer het gereedschap van je lover klein is.

Hoe dan?

In de meeste gevallen bestaat een clitorispomp uit drie delen: een zuigkapje voor je clitoris of vagina, een handpompje waarmee je het kapje vacuüm zuigt en een ontluchtingsventiel. De beste startpositie is op je rug met je benen gespreid. Breng wat glijmiddel aan op het kapje en plaats ’m dan op de clitoris of de gehele vagina. Zit het kapje goed, knijp dan rustig in het handpompje totdat de pomp ‘vast’ zit en je ziet dat het gebied is opgezwollen. Gebruik het ontluchtingsventiel om de pomp los te maken. Bewaak tijdens het pompen goed de grens tussen fijn en pijn – ook als je bedmaatje pompt.

Tiplijn

Hoe jullie willen genieten van het effect van de clitorispomp is aan jullie, maar we hebben wel wat tips. Bijvoorbeeld: ga na het pompritueel voor een staand seksstandje of op je knieën. In verticale stand stroomt er namelijk nog meer bloed naar je vagina. Orale seks zou ook een compleet nieuwe ervaring zijn na gebruik van het pompje. Wil je er echt een feestje van maken? Laat je lover dan tijdens het beffen lichte druk uitoefenen op het perineum: de huid tussen de vagina en anus. Niet alleen een lekker plekje, maar het vibreert ook wanneer een vrouw bijna klaarkomt. Zo weet je partner of hij of zij goed bezig is.

Tekst: Samantha Lakker | Beeld: Getty Images

