Lessen tussen de lakens: diepgang met de Weense oester

Er is wat lenigheid voor nodig, maar de Weense oester zou hét seksstandje zijn voor een vaginaal orgasme. Dus rek, strek en leg die benen in je nek.

Tekst samantha Lakker | foto shutterstock

Beentjes in de lucht

Klinkt goed, maar hoe pakken we dat aan? De Weense oester werkt als volgt. Als je extreem lenig bent, kun je je benen achter je hoofd leggen, maar dat is gelukkig geen must. Je kunt ook ‘gewoon’ op je rug gaan liggen en je benen zodanig optrekken dat je enkels zo dicht mogelijk bij je hoofd komen. Vervolgens kan je partner je, op dezelfde manier als bij het missionarisstandje, penetreren.

Oesters uit Oostenrijk?

Het klinkt inderdaad een beetje vreemd, de Weense oester. En om de verwarring compleet te maken: met de hoofdstad van Oostenrijk en zelfs met oesters heeft dit seksstandje niks te maken. Waar de term precies vandaan komt en wie ’m heeft bedacht, is niet helemaal duidelijk. Wél duidelijk is dat dit standje dé manier is om een intens vaginaal orgasme te bereiken. Door de positie kan je partner namelijk extra diep penetreren.

Jaaa, yoga!

Wat rek- en strekoefeningen of yogaposes doen voordat je in de Weense oester schiet, kan geen kwaad. Yoga is sowieso een goed idee; een dagelijkse yogasessie geeft je seksleven een boost, volgens onderzoek van de Harvard Medical School.

Ga voor de G

In deze positie kan je partner dieper bij je binnen komen en, met een beetje geluk, de magische G-spot vinden. Los daarvan stimuleert hij in dit standje je clitoris met zijn schaam-been. Intens orgasme: here we cooooome…