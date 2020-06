Tuurlijk is het een goed teken als jij en je lover elkaar de kleren van het lijf willen scheuren, maar voor een spannende vrijpartij kun je die ook gewoon aanhouden.

Oui oui oui!

Seks met je kleding aan: de Fransen noemen het heel chic frottage, wij – stukken minder sexy – droogneuken. Voordelen: je wordt niet zwanger, het leent zich goed voor die dagen in de maand dat je liever je kleren aanhoudt (als seks tijdens je ongesteldheid niet jouw menstruatie-cup of tea is) en versterkt jullie intieme band. Maak je op voor een ongelooflijk sexy en wederzijds bevredigende bedsessie. En dat zonder penetratie.

Hotspot

Een jubelend orgasme met je kleding aan is volgens seksexpert Cyndi Darnell zo gek nog niet. Je vagina heeft namelijk veel minder zenuwuiteinden dan de clitoris en reageert meer op druk dan op wrijving of penetratie. Dit is bijvoorbeeld de reden waarom we een tampon kunnen dragen zonder ’m te voelen. En waarom veel vrouwen niet kunnen klaarkomen van alleen penetratie, maar ook goed geplaatste vingers of een mond nodig hebben om sterretjes te kunnen zien. We noemen de clitoris niet voor niks de toverknop.

Doe maar dun

Hoe jullie seks met kleding aanpakken? Begin bij wat je aanhebt. Hoe dunner de stof, hoe meer je voelt. Een dikke spijkerbroek helpt niet echt mee. Kies juist voor kleding of ondergoed van satijn, zijde of dun katoen. Op welke manier of met welk lichaamsdeel je hotspot in contact komt, maakt niet uit. Dat kan zijn met een hand, knie, dij, neus, kin: noem maar op. Voor maximaal genot en een killerorgasme is het slim om standjes uit te voeren waarin de clitoris de hoofdrol speelt. Geen penis of strap-on in het spel? Wrijf dan tegen het schaambeen of de schaamheuvel van je lover. Als je helemaal geen bedmaatje hebt, is een vibrator of kussen de perfecte vervanging.

Driegangendiner

Vergeet niet, net als bij ‘gewone’ seks is het belangrijk dat jullie opgewarmd aan het echte werk beginnen. Sla het voorspel vooral niet over. Verleid elkaar, dan een romantische en intense zoen, het voorgerecht en dan pas de frottage. Gebruik vooral jullie handen om andere plekken te verkennen. Geef je borsten en tepels de juiste aandacht of laat je partner zien hoe en waar je het liefst wordt aangeraakt. En net als het voorgerecht is het nagerecht even belangrijk. Dan ben je wel even zoet.

Tekst: Samantha Lakker | Beeld: iStock

