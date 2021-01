Communicatie is de sleutel tot succes én tot een magisch seksleven. Niet blij in bed? Práát erover. Zo bijvoorbeeld.

Techniek en timing

Voor feedback is de sandwich-methode een goeie. Die gaat als volgt: begin met iets positiefs, noem dan een verbeterpunt en eindig weer met iets positiefs. Dan is de kans klein dat je bedmaatje het verkeerd opvat. Probeer woorden als ‘altijd’ en ‘nooit’ tijdens het seksgesprek te vermijden. Daarmee maak je er een veel groter ding van dan het waarschijnlijk is. Kritiek leveren net na een wilde vrijpartij is ook niet ideaal. Zelfs het meest opbouwende commentaar komt keihard aan als je naakt en kwetsbaar bent. Begin er daarom liever over op een neutraal moment.

Mond open

Is de seks niet meer wat het geweest is, dan roepen deskundigen in koor: práát erover. Maar uit recent onderzoek blijkt dat we dat knap lastig vinden. Duizend vrouwen werden door de Indiana University gevraagd naar hun ervaringen en meer dan de helft gaf toe weleens een situatie te hebben meegemaakt waarin ze tijdens de seks wel wilden communiceren met hun partner, maar het toch niet deden. Twintig procent durfde zelfs helemaal niet over seks te praten. De hoogste tijd om daar verandering in te brengen. Want je bedpartner kan niet ruiken waar jij wild van wordt of juist niet.

Laat maar zien

Lukt het je lover nog steeds niet de magische spot te vinden? Doe het dan gewoon eens voor. Hoe sexy is het als je partner toekijkt terwijl jij jezelf verwent. Na deze privéshow weet hij of zij precies wat er moet gebeuren om jou in de zevende hemel te krijgen. Ben je niet zo’n fan van een peepshow, stel dan een hete filmavond voor en ga voor een pornafilmpje waar jij het warm van krijgt. Dan is het aan jullie om de sexy handelingen na te doen. En als dat face to face praten echt helemaal niks voor jou blijkt te zijn, is een instructie-appje met wat verduidelijkende emoji’s altijd nog een optie.

Moment suprême

Je hoeft echt niet meteen je inner dirty talker de vrije loop te laten, je kunt het gesprek gewoon rustig opbouwen. Spreek desnoods uit dat je het lastig vindt om over seks te praten. Dat kan al veel spanning en ongemakkelijkheid wegnemen. Wat je daarna zegt? Vertel je partner wat je fijn vindt, wat je nodig hebt en waar je naar verlangt. Bij vaagheid is niemand gebaat. Zeg dus niet: ‘Ik wil het weleens wat wilder.’ Maar leg uit waar, hoe en hoe hard – of zacht – je genomen wilt worden. Problemen in de slaapkamer vragen nou eenmaal om duidelijke taal en concrete tips en voorkeuren.

