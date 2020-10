Lessen tussen de lakens: Dit zegt jouw element over je seksleven

Jouw element – aarde, water, vuur of lucht – zegt veel over hoe je in bed bent en welke bedpartner je nodig hebt om te vlammen.

Aarde

Aardetekens staan – je raadt het al – met beide benen op de grond. Het zijn geordende, productieve types die vaak niet heel romantisch zijn. Seks hebben ze het liefst ruig en sensueel. Ze hebben een hoog libido, maar een emotionele band is belangrijk om zich voldaan te voelen. De sterrenbeelden die onder aardetekens vallen zijn Stier, Maagd en Steenbok. Beste combi in bed: met een waterteken.

Lucht

Luchttekens staan voor logica: ze handelen uit verstand en zijn minder bezig met gevoel. Toch zijn ze over het algemeen sociaal en houden ze van kletsen. Ook in de slaapkamer. Dirty talk is belangrijk voor ze. Sterker nog: praten over seks vinden ze soms nog sexyer dan de daad zelf. Tweelingen, Weegschaal en Waterman zijn luchttypes. Ze beleven de heetste avonturen met vuurtekens.

Vuur

Het zal niemand verrassen dat vuurtypes houden van hete seks. Andere kenmerken die bij vuurtekens passen, zijn optimisme, vrijheid en enthousiasme. Ze zijn niet bezig met details, maar kijken naar het totaalplaatje. In de liefde houden ze van verleiden en verleid worden. Al verleid je een vuurtype niet zomaar. Ram, Leeuw en Boogschutter zijn vuurtekens. Twee vuurtekens in één bed is knallend vuurwerk. Maar ook luchttekens en vuurtekens seksen samen de sterren van de hemel.