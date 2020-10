Of je het nou als voorspel doet of als tussendoortje: met een erotische massage maak je je bedpartner altijd blij.

Blij dat ik glij

Jij staat nu natuurlijk te popelen om aan de slag te gaan, maar voordat je begint aan het geile glibberwerk, is het belangrijk dat je wat voorbereidingen treft. Het doel is een ontspannen massage mét happy ending en daarvoor is een middel dat goed glijdt een must. Let bij het kiezen van de massageolie op de ingrediënten. Kies bij voorkeur een olie op natuurlijke basis, dat is voor jullie private parts het plezantst. Mocht orale seks voor, tijdens of na de massage op het menu staan, dan is een smaakneutraal glijmiddel op waterbasis een goed idee. Maar de crème de la crème is een glijmiddel op siliconenbasis, die je ook als massageolie kunt gebruiken. Dat plakt niet, is zijdezacht en trekt na de actie lekker in.

In de mood

Nu de massageolie op het vuur staat, is stap twee de temperatuur in de slaapkamer laten stijgen en de juiste sfeer creëren. Dus felle lichten uit en dimlichten of kaarsjes aan. Trek een mooi setje aan en smeer jezelf na het douchen in met zachte bodylotion. Zet een zwoele afspeellijst op; ‘Bedroom jams’ op Spotify is een goede.

Druktemakers

Nu over naar het echte werk. Smeer eerst je handen in en giet dan wat massageolie over het lichaam van je lover. Met platte handen en ontspannen vingers, verspreid je daarna de olie over het lichaam om zo de huid op te warmen. Probeer hierbij de natuurlijke contouren van het lichaam met lichte druk te volgen. Je kunt je bedmaatje intens en stevig masseren. Druk dan je duimen tegen een lichaamsdeel en beweeg ze soepel van je af. Door je duimen met elkaar af te wisselen verdwijnen knopen en gespannen spieren als sneeuw voor de zon. Dit werkt vooral goed op de rug, schouders, voeten en dijen. Het tegenovergestelde kan nog spannender en opwindender zijn. Gebruik dan je vingertoppen en strijk bijvoorbeeld zachtjes met de kussentjes van je vingers langs zijn of haar nek. Een hotspot, want hier zit de schildklier, die door aanraking wordt gestimuleerd en je energie en seksdrive een boost geeft.

De gevoelige plek raken

Het belangrijkst is dat je goed luistert naar waar je partner van geniet of – als jij de gelukkige bent – duidelijk aangeeft wat je fijn vindt. Een paar erogene zones mag je zeker niet overslaan. Masseer jij een vrouw? Begin dan met het masseren van haar benen, dijen en schaamlippen. Zo kun je langzaam naar de clitoris toewerken en die met een zachte cirkelbeweging stimuleren. Bij hem zijn de twee schuine en onderste buikspieren die richting zijn kruis lopen erg gevoelig. Ook het perineum, het stukje huid tussen de ballen en de anus, is een extreem gevoelige plek. Volgens acupuncturisten zijn de nieren, die zich langs de onderrug recht boven de taille bevinden, een bron van seksuele energie. En zit je heiligbeen, het platte bod aan het begin van je wervelkolom, vol met zenuwuiteinden. Ook loopt er een directe lijn van je voeten naar al je andere erogene zones. Nu weet je in elk geval waar je kunt beginnen. Hoe jij en je lover de rest van het avondprogramma vullen, is helemaal aan jullie.

Tekst: Samantha Lakker | Foto: Stocksy

