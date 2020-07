Wijs de sekssleur de deur door wat exhibitionisme aan jullie repertoire toe te voegen. Dat zorgt namelijk geheid voor hetere én betere seks.

In het wild

Waar hebben we het precies over? Een exhibitionist is iemand die seksueel opgewonden raakt van het feit dat anderen hem naakt zien of bekijken tijdens een seksuele activiteit. Dit kan natuurlijk extreme vormen aannemen, maar op gepaste manier uitgevoerd is dit verlangen helemaal niet zo ongewoon. Volgens onderzoek van psycholoog Justin Lehmiller raakt 81 procent van de mannen en 84 procent van de vrouwen opgewonden van het idee van openbare seks. En ook uit een VIVA-onderzoek van een aantal jaar geleden blijkt dat 61 procent van de vrouwen een potje buitenseks wel ziet zitten.

Startpakket

Hoe je exhibitionisme het beste kunt introduceren in de slaapkamer? De keuze is reuze, maar een goede start is masturberen terwijl je partner toekijkt. Dat is niet alleen enorm sexy, zo laat je ook zien op welke manier je het liefst wordt aangeraakt, met alle voordelen van dien. Of laat je lover meehelpen bij het uitzoeken van lingerie of probeer eens een striptease als voorspel. Je bedpartner een keer naakt verrassen kan ook al wonderen doen in de slaapkamer. Maar je kunt ook op de digitale tour gaan door je partner sexy foto’s te sturen of een seksfilmpje te maken.

Het middelpunt

Wanneer je de basis onder de knie hebt, is het tijd om je innerlijke showgirl wat meer ruimte te geven en extremere vormen van exhibitionisme uit te proberen. Bezoek samen bijvoorbeeld een keer een seksfeestje of parenclub. Hier mogen jullie geoorloofd toekijken of zelf een showtje opvoeren. Je kunt seks op een openbare plek uitproberen, want juist de betrapfactor verhoogt de feestvreugde. Al is daadwerkelijk betrapt worden niet de bedoeling. Seks in het openbaar blijft een zogeheten ‘schending van de goede zeden.’

You, me en nummer drie

Je kunt het ook over een heel andere boeg gooien, door iemand anders bij jullie slaapkameravonturen te betrekken. Er is natuurlijk wel één hoofdregel: blijven communiceren. Maar zodra de spelregels op tafel liggen, kan een trio of zelfs een kwartet voor heel wat uren vertier zorgen.

Tekst: Samantha Lakker | Beeld: iStock

