Lessen tussen de lakens: Zó geniet je het meest van jouw hoogtepunt

Er leiden meer wegen naar Rome en dat geldt ook voor een verpletterend hoogtepunt. Deze vier plekjes wil je in het heetst van de strijd niet overslaan.

Op ongeveer een middelvingerlengte diep, vlak voor de baarmoedermond, zou de spot moeten zitten. De A-spot heeft een voor- én achterkant, je kunt er dus van twee kanten bij: vaginaal en anaal. Als je je eigen vingers of de vingers van je partner gebruikt, zorg er dan eerst voor dat je ze zo diep mogelijk inbrengt.

Makkelijk is het niet, maar áls je de A-spot vindt, krijg je de ultieme beloning. Je geniet namelijk niet alleen van een orgasme dat wel twintig seconden kan duren, maar je pleasure box wordt er ook sneller nat van.

Veel vrouwen hebben spanningsopbouw in hun benen nodig om een orgasme te krijgen. Volgens sekstherapeut Victoria Zdrok kun je door de lage buikspieren, beenspieren én de bekkenbodemspieren aan te spannen, de juiste spanning opbouwen.

Tease die tepel

Onderzoekers ontdekten dat door stimulatie van de tepels de genital sensory cortex wordt geactiveerd: precies dat deel van je brein dat ook wordt geactiveerd bij aanrakingen van de vagina en clitoris.

Sterretjes zien na wat tepelactie? Begin dan bij de zijkant van de borst en werk langzaam naar de tepel toe. Knijp zachtjes, lik rondjes en rol het tepelknopje tussen duim- en wijsvinger.

Geduld is een schone zaak, want de climax kan zo’n twintig minuten op zich laten wachten. Een seksspeeltje speciaal voor de nips (denk aan trillers, zuignapjes of klemmen) kan de kans van slagen vergroten.

Erogone tenen Er zitten veel zenuwuiteinden in je voeten, en die staan in verband met de rest van je lichaam. Een aanraking daar kun je dus op heel andere – gevoelige – plekken voelen. Uit Amerikaans neuro-onderzoek is gebleken dat je hersenen de signalen van je geslachtsdelen en die van je voeten vlak naast elkaar ontvangen. Dat verklaart waarom voetjevrijen zo lekker is. Met een voetmassage with benefits (likken, sabbelen en zuigen) til je voetjevrijen snel naar een hoger plan.

