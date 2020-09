Hoe fitter je vagina, hoe meer plezier in bed. Hoe je dat doet? Door je bekkenbodemspieren te trainen.

Een goed begin…

Het beste kun je vóór het voorspel aan je training beginnen. Dit zorgt ervoor dat het bloed naar alle juiste plekken stroomt en maakt het down there extra vochtig en gevoelig. Het potje voorspel wordt pas echt loeiheet als je je seksspier aanspant wanneer je lover bij je binnenkomt en daarbij zijn of haar vingers naar je navel krult.

Het echte werk maak je op dezelfde manier intenser, door elke keer wanneer je partner in je stoot een kegeloefening te doen en wanneer hij of zij weer uit je gaat weer te ontspannen. Heeft je bedpartner een penis, dan kan hij zijn bekkenbodemspier ook aanspannen tijdens de seks, zo voel je zijn gereedschap nog beter.