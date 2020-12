Deze boeken zullen niet verstoffen op het nachtkastje, want daar zijn ze veel te heet voor.

Het uur van de waarheid Seksexpert Emily Nagoski gelooft dat je alleen voldoening ervaart als je je lichaam begrijpt en weet wat je wilt. Omdat seks en lichamelijk genot volgens haar nog te veel in het verdomhoekje zitten, schreef ze Kom als jezelf. Op basis van wetenschappelijk onderzoek legt ze uit hoe je lichaam werkt. Volgens Nagoski zijn er drie dingen die je moet weten voordat je met iemand, of jezelf natuurlijk, de koffer in duikt: iedereen reageert anders op seksuele stimulans, seks vindt plaats in een context en focus je op wat je voelt en niet wat je doet.

Voor dummies Je bekwamen in de hogere Fifty shades of Grey-kunde, daar helpt Ellie N. Flynn, de auteur van de populaire boekenreeks, ons graag mee. Voor iedereen die wat meer schwung in de slaapkamer kan gebruiken, schreef ze Vijftig tinten thuis. Het resultaat is een instapgids in de wondere wereld van BDSM, dat staat voor bondage, discipline, sadisme en masochisme. Flynn leert ons de fijnere kneepjes van het vak en geeft handige tips over hoe je huis-tuin-en-keukenmiddelen kunt inzetten tijdens een wilde avond. Een wasknijper zal nooit meer gewoon een wasknijper zijn…

Komt u maar Er is nog steeds sprake van een grote orgasmekloof en hierbij trekken heterovrouwen aan het kortste eind. Slechts 35 procent geniet van een orgasme tijdens de seks, tegenover 95 procent van hun mannelijke wederhelft. Voor Laura Hiddinga, redacteur van het online magazine LotteLust, reden genoeg om een orgasmegids te schrijven. Oefening baart kunst, is het motto van het boek. In Kom je ook? lees je alles wat jij én je bedpartner(s) moeten weten over het vrouwelijke orgasme. Wist je bijvoorbeeld dat er dertien soorten orgasmes zijn? Spaar ze allemaal, zouden wij zeggen.