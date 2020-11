Lessen tussen de lakens: Zó wordt je libido weer de oude

Sinds de lockdown is de vraag ‘Hoe kom ik in de stemming voor seks?’ trending op Google. Zó wordt je libido weer de oude.

Ohm…

Last van stress? Door regelmatig te mediteren, breng je weer rust in lichaam en geest. Sluit je ogen, ontspan je lijf en concentreer je op je ademhaling. Wil je je seksuele verlangens weer ontdekken door middel van meditatie, denk dan gedetailleerd terug aan een moment dat je enorm opgewonden was en probeer deze gebeurtenis te herbeleven.

Wine o’clock

Een flesje rood is altijd lekker en helpt je ook in de stemming te komen voor een vrijpartij. Zo zorgen twee glazen rode wijn voor meer bloedtoevoer naar je geslachtsorganen. Ook het mannelijk geslacht wordt hitsig van rode wijn. Na drie glazen is zijn testosteron op hetzelfde punt als wanneer hij een blauw pilletje zou hebben geslikt. Proost!

Ha, horror

Kijken je partner en jij graag naar horrorfilms? Dat komt mooi uit, want door de schrikmomenten schiet je adrenaline omhoog en gaat je hart sneller kloppen. Terwijl je dus reageert op de film, denkt je lichaam dat het door je lover komt. Je houdt je lijf een beetje voor de gek. Goed excuus om lekker dicht tegen je partner aan te kruipen.

Snoep verstandig

Ook fruit doet wonderen voor je seksdrive. De suikers die erin zitten, zorgen voor een energiekick, maar het zoete zorgt er ook voor dat je hele lijf gevoelig wordt. Net als bij wijn, bevordert fruit de bloedtoevoer naar je erogene zones. En hoe meer bloed er naar je partybox stroomt, hoe meer zin je krijgt in seks.

Met de billen bloot

Wist je dat naakt slapen je libido een enorme boost geeft? Met je billen bloot onder de wol kruipen, zorgt voor de aanmaak van het knuffelhormoon oxytocine. Daardoor daalt je stressniveau en stijgt je zin in seks.

