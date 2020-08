Wie heeft er een blauw pilletje nodig als je dat extra libido ook uit gezonde voeding kunt halen? VIVA verzamelde de beste natuurlijke lustopwekkers.

Relaxseks

Verschillende onderzoeken hebben aangetoond dat magnesium je seksdrive een flinke boost kan geven. Het mineraal helpt bij de productie van het eerder-genoemde belangrijke stofje oestrogeen, maar ook androgeen. Mochten stress en te veel in je hoofd zitten, je orgasmes in de weg staan, dan kan magnesium je wellicht een beetje uit de brand helpen. Het heeft namelijk een ontspannende werking. Maak voor een magnesiumrijke maaltijd eens een keer een gerecht met rijst of tarwe en de kruiden dille, salie, koriander en basilicum.

Duwtje in de rug

Voor wat extra hulp bij een stomende vrijpartij ben je ook bij vitamine C aan het juiste adres. Deze vitamine helpt je hormoonhuishouding op peil te houden. Daarnaast zou het je immuunsysteem een boost geven en helpen je gewrichten soepel te houden. Vitamine C is te vinden in citrusvruchten, aardbeien, kiwi en chilipepers. Uitgegeten? Tijd te genieten van die extra lenigheid! Ga op je rug liggen en probeer je benen zo op te trekken dat ze in de buurt van je hoofd komen. In deze positie kan je partner dieper bij je binnenkomen en, met een beetje geluk, de magische G-spot vinden.

Vitamine Seks Vitamine E wordt niet voor niks de seksvitamine genoemd. Deze vitamine maakt niet alleen van vrouwen, maar ook van mannen betere minnaars. Zij bevordert de hormoonhuishouding – wat zorgt voor een libidoboost – en stimuleert de bloedsomloop (lees: een gevoeligere partybox en intense orgasmes). Ook fijn: de vitamine geeft je energie, zo kunnen jullie lekker de hele nacht doorgaan. Vitamine E haal je uit walnoten, eigeel, zoete aardappel, spinazie, asperges, kikkererwten, broccoli, tomaten en volkorenbrood. Zeg eens AAA! Nog een vitamine die je bedkunsten naar een hoger niveau tilt, is vitamine A. Dit stofje stimuleert de aanmaak van het vrouwenhormoon oestrogeen. Hoe hoger je oestrogeen- en testosteronlevels, hoe meer zin in een vurige nacht met je lover. Mochten jullie seksen om zwanger te worden, dan is voeding die rijk aan vitamine A is zeker een goed idee. Het helpt bij het reguleren van de menstruatie en bevordert bij mannen de productie van kleine zwemmers. Eet vooral abrikozen, kool, wortels, pepers, grapefruit, spinazie en watermeloen. Tekst: Samantha Lakker | Beeld: iStock

Lessen tussen de lakens is afkomstig uit VIVA 31-2020. Deze editie ligt t/m 4 augustus in de winkel. Je kunt de editie ook hieronder online bestellen.