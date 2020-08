Of je er nou al geen genoeg van kunt krijgen of juist wel wat meer schwung kunt gebruiken: VIVA zocht uit wat het libidovuurtje aanwakkert.

Het uur van de waarheid

Hét moment om met je lover de koffer in te duiken? Tijdens je ovulatie. Het is een feit dat je libido gedurende deze periode piekt. Dat komt door de perfecte balans tussen je oestrogeen- en testosteronlevels. Deze hormonen zorgen ervoor dat je meer zin krijgt in seks, wat natuurlijk handig is wanneer je zwanger probeert te raken. Over zwanger zijn gesproken: veel vrouwen hebben vooral in hun eerste trimester een hoge seksdrive. Die boost krijg je van alle hormonen die op dat moment door je lichaam gieren. Extra leuk is dat je partybox tijdens een zwangerschap door de toegenomen bloedtoevoer nog gevoeliger is.

Klaar terwijl je sport Stof je sportschoolpas maar af en duik de sportschool in voor krachtraining. Door te bewegen, stimuleer je namelijk de aanmaak van testosteron en wordt je doorbloeding verbeterd (lees: meer zin in seks én intense orgasmes). Nog niet overtuigd? Uit onderzoek blijkt dat een op de tien vrouwen van een goede work-out kan klaarkomen. Door het aanspannen van de lage buikspieren, beenspieren en bekkenbodemspieren geniet je van een puur fysiek getriggerde climax, ook wel een coregasm genoemd. Goede oefeningen hiervoor zijn hanging leg raises, leg lifts of crunches.

Drinkebroers Dat je door een paar glazen wijn goedgezind aan je avontuur tussen de lakens begint, kan kloppen, maar voor je libido werkt het jammer genoeg niet super. Het is een fabel dat alcohol een goede lustopwekker is, het heeft namelijk een slechte invloed op het zenuwstelsel en de bloedtoevoer, wat het down there juist minder gevoelig maakt. Gelukkig hoef je alcoholische versnaperingen niet helemaal uit de slaapkamer te verbannen. Je wordt van een glas of twee namelijk wel meer ontspannen, wat alleen maar kan helpen.