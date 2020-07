Een avondje los met behulp van de kosmos? Waarom niet! De maan heeft namelijk invloed op ons seksleven. Noteer zondag 5 juli vast in de agenda: door de volle maan seksen jullie dan namelijk de sterren van de hemel.

De wassende maan: sekspraat

Dit is de periode waarin de maan van nauwelijks zichtbaar verandert in een halfvolle en uiteindelijk bijna volle maan. Een periode waarin communicatie centraal staat, belangrijk voor het succes van jullie bedsessies. Een goed moment dus om je inner dirty talker de vrije loop te laten en zo het vuur in de slaapkamer weer aan te wakkeren. Bespreek, in lekker veel details, je fantasieën en diepste verlangens. Last van miscommunicatie met je lover? Door de wassende maan is dit makkelijk uit te praten.

De nieuwe maan: op ontdekkingsreis Tijdens een nieuwe maan is de maan nauwelijks te zien, omdat de zon en maan in deze fase in dezelfde positie staan ten opzichte van de aarde. Deze periode staat spiritueel gezien voor een nieuw begin en meer creativiteit. Hét moment om nieuwe dingen uit te proberen, uit je seksuele comfortzone te stappen en je wilde kant te laten zien. Zoek een nieuw spannend seksspeeltje uit, probeer een kinky rollenspel of voeg wat avontuurlijke seksstandjes toe aan jullie repertoire.

Afnemende maan: relaxseks Je hebt nu nieuwe dingen uitgeprobeerd, je diepste seksverlangens onthuld en als klap op de vuurpijl een nacht lang genoten van hemelse orgasmes. Nu is het tijdens de afnemende maan, de laatste fase van de maancyclus, tijd voor ontspanning en bijkomen. Ga voor standjes waarin jullie lekker slow te werk kunnen gaan en die weinig energie kosten. Niet vluchtig van bil met een orgasme als doel, maar liefdevol en intiem met je partner bezig zijn. Dan ben je in no time klaar om weer van voor af aan te beginnen.