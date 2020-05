Lessen tussen de lakens: Namasté in bed

Kunnen je bedkunsten wel een opkrikbeurt gebruiken? Probeer eens te mediteren, want de beste seks is volgens liefhebbers bewuste seks.

Zin door zen

Uit onderzoek blijkt dat een grote hoeveelheid van het hormoon cortisol – de stof die vrijkomt wanneer je stress ervaart – ervoor kan zorgen dat klaarkomen niet lukt. Hoe relaxter jij bent, hoe groter de kans op een orgasme. Wat dan dé manier is om volkomen te ontspannen? Je raadt het al: meditatie. Volgens meditatieleraar David H. Wagner verdwijnen vervelende gebeurtenissen en gedachten tijdens het mediteren naar de achtergrond en begint je lichaam in relaxmodus te raken. Je blokkeert tijdens een meditatiesessie afleidende gedachten en focust je totaal op het moment: wat hoor je, proef je, zie je, ruik je of voel je. En vooral op dat voelen willen we de focus leggen tijdens het seksen.

Adem je klaar

Nu is het natuurlijk niet zo dat je in kleermakerszit op een yogamatje een paar seconden diep ademhaalt, en zo op miraculeuze wijze compleet zen wordt. Maar er is wel een ademhalingstechniek, met zeer aangename voordelen, die je kunt toepassen. Door je neus in- en uitademen, in plaats van door je mond, zorgt ervoor dat je meer zuurstof binnen krijgt. Dit zorgt dan weer voor meer bloedtoevoer, waardoor je clitoris extra gevoelig wordt. Ook krijgt je libido een boost door de stikstofmonoxide die vrijkomt. Probeer je ogen te sluiten en vier seconden in te ademen, je adem voor vier seconden in te houden en dan ook vier seconden lang uit te ademen. Herhaal dit riedeltje vier keer.

Ik, seksbeest

De volgende meditatietechniek klinkt nogal zweverig, maar als er een powerorgasme tegenover staat is het ’t proberen waard. Het herhalen van een krachtig seksmantra zou je moeten helpen minder afgeleid te raken en in het moment te blijven. Victoria Rader, meditatie-expert, raadt aan om je ogen te sluiten, diep in te ademen en de volgende zin een paar keer te herhalen: ‘Ik ben seksueel, sensueel, spiritueel en sterk.’ Openheid zou volgens liefhebbers dé sleutel tot een gezond seksleven zijn. Probeer daarom te mediteren in fysiek open posities. De vlinderpositie is hier een goed voorbeeld van, waarbij je op je rug gaat liggen met je benen gebogen en je voeten tegen elkaar aan. Je knieën laat je naar buiten vallen en je handen leg je ontspannen op je buik.

Doe-het-zelven

Tijdens een potje soloseks ligt de focus volledig op je eigen lichaam en genot. Hét moment om te focussen op wat je nou precies voelt. Op de zenste manier masturberen doe je volgens seksuoloog Jill McDevitt door te concentreren op het gebied dat je aanraakt, het ritme en de druk. Ze tipt dat het belangrijk is om in de gaten te houden wanneer je je focus verliest. Dat merk je bijvoorbeeld wanneer je op de automatische piloot klaarkomt. Probeer verschillende standjes om het koppie erbij te houden. Wanneer je staat bijvoorbeeld, stroomt er meer bloed naar de vagina, wat voor een gevoeligere partybox zorgt. Gebruik de ene hand voor clitorale stimulatie en de andere hand voor penetratie, zo geniet je nóg meer tijdens le moment suprême.

Lessen tussen de lakens column is afkomstig uit VIVA 20-2020. Deze editie ligt t/m 20 mei in de winkel. Je kunt de editie ook hieronder online bestellen.