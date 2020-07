Het opwarmen van de slaapkamertemperatuur, maar de aarde koel houden… het kan! Zo heb je milieuvriendelijke seks en groene orgasmes.

Blij dat ik glij

Glijmiddel is voor velen een must voor op het nachtkastje. Maar dan graag een zonder onnodige chemicaliën. Die zijn niet goed voor het milieu en ook niet voor je lichaam. Kies voor een natuurlijke variant, die vrij is van parabenen en glycerine. Vooral dat laatste is belangrijk, want in glycerine zit suiker en suiker bevordert de groei van schimmels. En je zit natuurlijk niet te wachten op een infectie in de buurt van je partybox.

Lekker boompje van me

Er zijn mensen die nog een stapje verder gaan. Zo is de Amerikaanse datingsite Green Singles speciaal ontwikkeld voor ecoseksuelen: mensen die een duurzaam seksleven wat extremer doorvoeren door bijvoorbeeld bewuste kinderloosheid om overbevolking tegen te gaan of een erotische aantrekkingskracht tot de elementen uit de natuur. Op ieder potje past een dekseltje…

Doe het zelf De Gaia echo is ’s werelds eerste recyclebare en biologisch afbreekbare vibrator. Lief voor je portemonnee en het milieu. Er zijn ook seksspeeltjes van hout of glas en zelfs speeltjes die werken op zonne-energie. Nog geen behoefte aan een nieuw speeltje, maar wil je wel zorgeloos genieten van groene orgasmes? Zorg er dan voor dat je er voorzichtig mee omgaat, zodat-ie zo lang mogelijk meegaat. En gebruik oplaadbare batterijen.

De kroon op zijn werk Jaarlijks worden er wereldwijd zo’n negen miljard condooms verkocht. De meeste zijn van latex dat zo’n vier jaar nodig heeft om af te breken. Volgens Ernie Simpson, van recyclingbedrijf TerraCycle, worden daarbij schadelijke chemicaliën afgeven die in het grondwater terecht komen. Een duurzame variant kan dus geen kwaad. Gelukkig zijn er op de markt genoeg groene én fairtrade rubbertjes te vinden.