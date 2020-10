Lessen tussen de lakens: Goeie beat, super seks

Dansen in de club zit er voorlopig nog niet in, maar een lekkere afspeellijst kan wél de feeststemming in de slaapkamer verhogen. Dus: press play and let’s play!

Stellen die samen naar muziek luisteren, hebben meer seks dan koppels die dat niet doen. Uit onderzoek is gebleken dat er tijdens het luisteren van muziek dopamine vrijkomt. Dat gelukshormoon zorgt ervoor dat je een opgewekt en voldaan gevoel ervaart. Als mensen die zich tot elkaar aangetrokken voelen naar hetzelfde lied luisteren, komt er zelfs twee keer zoveel dopamine vrij.

Country of blues?

Op zoek naar manieren om jullie seksleven op te krikken? Onderzoek laat zien dat mensen die tijdens de seks naar countrymuziek luisteren het meest tevreden zijn over hun seksleven. Geen fan van country? Probeer dan eens blues; uit hetzelfde onderzoek blijkt namelijk dat een vrijpartij van bluesliefhebbers het langst duurt: zestien minuten.

Lekker luisteren

Luisteren jij en je partner graag naar dezelfde muziek? Da’s mooi, want stellen met dezelfde muzieksmaak zijn meer tevreden over hun seksleven dan koppels die het niet eens kunnen worden over welke muziek er gedraaid moet worden tijdens de daad. Al dan niet dezelfde muziekvoorkeur hebben straalt ook af op de frequentie. Koppels met dezelfde muzieksmaak duiken gemiddeld acht keer per maand met elkaar in de koffer, terwijl stellen die verschillende muziekvoorkeuren hebben dat zes keer doen.

Klinkt spannend

Je muzieksmaak laat volgens onderzoek van Tickpick ook zien hoe avontuurlijk je bent in de slaapkamer. Liefhebbers van dance, heavy metal en jazz staan erom bekend het meest te experimenteren tussen de lakens. Vooral rollenspel, lingerie en anale seks zijn populair bij deze genres.

Sfeer verhogend

Dus, wat moet je nou opzetten voor een extra intieme dans-sessie? Pony van Ginuwine en Horny van Mousse T. kennen we nu wel, maar wist je dat ook de soundtrack van Fifty shades of grey gewoon op Spotify staat? Ook The Weeknd scoort volgens de SLAM! sekslijst goed in de slaapkamer. Zit hier niets bij naar de wensen van jou en je partner? Maak dan samen een seks-speellijst met liedjes waar jullie beiden warm van worden.

