Lessen tussen de lakens: Netflix & Chill

Van het kijken naar deze sexy selectie worden jullie Netflix-sessies pas echt loeiheet.

Fijn en pijn

Je bekwamen in hogere Fifty shades of Grey-kunde is nog niet zo eenvoudig. Dat blijkt wel wanneer Pete de assistent wordt van zijn voormalige beste vriendin Tiff, die op dat moment een van de populairste dominatrixen van New York City is. In de serie Bonding maak je kennis met de wereld van BDSM en alle seksgeheimen daaromheen.

Een goede als het je wat lijkt om te experimenteren met zwaarder geschut in de slaapkamer en misschien een hulpmiddel om jouw fantasieën en verlangens makkelijker bespreekbaar te maken. Het bingen van een serie is sowieso een goede bezigheid: uit onderzoek is namelijk gebleken dat samen met je partner naar een serie kijken jullie relatie versterkt.

You, me en nummer drie

In You me her wijzen Jack en Emma Trakarsky de sekssleur de deur door een escort bij hun slaapkameravonturen te betrekken. Maar het seksexperiment van dit getrouwde stel neemt al snel een onverwachte wending als ze beiden verliefd worden op Izzy. Het resultaat is een serie met veel hete seksscènes, waarin drie absoluut niet te veel is. Vijf seizoenen lang ga je mee in het excentrieke leven van

dit polyamoreuze stel, waaruit je genoeg inspiratie kunt halen voor een lekker avondje rollebollen met z’n tweeën of drieën.

Lees ook:

Lessen tussen de lakens: Krachtpatser!

Boevenbende Volgens onderzoek onder vierhonderd vrouwen is dit de serie die het meest tot seks leidt. Niet heel gek aangezien Orange is the new black stikt van de hete lesbische en heteroseksuele seks escapades. In de douche, in een kapel of bibliotheek, hoofdrolspeler Piper en haar medegevangenen bewijzen maar dat creativiteit een vereiste is om sterretjes te kunnen zien in de gevangenis.

More is more In de serie She’s gotta have it geniet Nola Darling met volle teugen van haar single bestaan, de mannen iets minder. Sommige verhaallijnen in de serie zijn misschien een beetje cliché, maar het kijken naar Darling die flaneert door Brooklyn met een groep sexy aanbidders achter zich aan is zeker geen straf. Van stomende tot komische seksscènes.

Tekst: Samantha Lakker | Foto: Shutterstocck

Lessen tussen de lakens is afkomstig uit VIVA 37-2020. Deze editie ligt t/m 15 september in de winkel. Je kunt de editie ook hieronder online bestellen.