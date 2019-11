Lessen tussen de lakens: Lekkere nummertjes

Als een standje een cijfer krijgt, nou, dan weet je het wel! Van 69 tot 99: dit zijn de favorieten.

Zevende hemel

Liever geen standje waarvoor je acrobatische kunstjes moet uitvoeren? Dan is 77, een superromantische positie, voor jullie gemaakt. Kruip in lepeltjeshouding tegen elkaar aan. Laat je partner bij je naar binnen komen en strek vervolgens allebei jullie benen. Zo vormen jullie samen het getal 77. Een perfecte uitgangspositie voor stimulatie van de g-spot, maar ook voor anale seks. En jullie handen zijn vrij om andere plekken te verkennen…

Oui, oui, ouiiii

Heel seksend Nederland heeft gehoord van dit hete standje, maar een opfriscursus over de soixante-neuf – beter bekend als standje 69 – kan nooit kwaad. Doordat je elkaar tegelijk oraal bevredigt, vormen jullie lichamen het cijfer 69. De uitdaging: focussen op die ander terwijl je ondertussen zelf wordt verwend. Een goede tip: ‘negenenzestig’ op je zij in plaats van boven en onder elkaar. Dan kun je elkaars dijen als hoofdkussen gebruiken.

Take it slow

Als jullie standje 99 uitproberen, wordt het geen wilde vrijpartij. Maar voor een potje slowseks is dit standje ideaal. Ga lepeltje-lepeltje tegen elkaar aan liggen en trek beiden jullie benen op. Wikkel je benen om die van je partner, die kan nu rustig bij je naar binnen komen. Door de hoek waarin jullie seksen, kan je partner dieper stoten. En door je opgetrokken benen is je vajayjay nauwer en voel je meer. In een rustig tempo houden jullie het ‘negenennegentigen’ lekker lang vol.

Eenrichtings-plezier

Volgens liefhebbers nóg fijner dan het standje hierboven. Bij standje 68 is het de bedoeling dat je partner op zijn of haar rug gaat liggen, voeten plat op de grond en met gebogen knieën. Jij gaat bovenop liggen met je billen op de borst van je lover, je hoofd tegen zijn of haar dijen. Je partner heeft zo full acces tot je pleasure box en de handen vrij om je te pleasen. Geniet lekker van het eenrichtingsverkeer.

