Er zitten flink wat voordelen aan een nummertje maken voor dag en dauw.

Met het juiste been uit bed

Een erotische start van de dag is niet alleen maar een leukere manier van wakker worden. Een groot voordeel is dat er door de seks een flinke dosis van de feelgood-hormonen endorfine, dopamine en serotonine vrijkomen. Goed tegen een ochtendhumeur en voor een energieboost.

Volgens wetenschappers van de universiteit van Cincinnati is ochtendseks een anti-stressmiddel waar je tot wel zeven dagen nadien de vruchten van plukt. Een beter excuus om langer in bed te blijven liggen, bestaat er niet.

Bron van eeuwige jeugd

Uit onderzoek is gebleken dat mensen die vaker van bil gaan jonger lijken dan mensen die dit genoegen niet hebben. Dit komt waarschijnlijk doordat je bloed sneller stroomt, waardoor het zuurstofgehalte in je lichaam stijgt en huidcellen zich sneller vernieuwen.

Daarnaast verbetert de tint én textuur van je huid door de stijging van je oestrogeengehalte. En ga er vooral flink tegenaan, want door te zweten worden je poriën gereinigd, wat helpt tegen onzuiverheden.

Eerst seks, dan werk

Een goed begin is het halve werk. Letterlijk, want verschillende onderzoeken hebben aangetoond dat seksen je cognitieve functies en geheugen verbeteren. Altijd mooi meegenomen voor de werkdag die wellicht daarna volgt. Volgens onderzoek van de universiteit van Oregon is het dan ook nog zo dat mensen met een goed seksleven gelukkiger zijn op hun werk.

Piekfijn

Mocht het libido van je lover niet helemaal matchen met dat van jou, dan is ochtendseks wellicht the answer to all your prayers. Een goede hormoonhuishouding draagt bij aan je libido en wanneer je net wakker bent, zijn bij mannen en vrouwen oestrogeen- en testosteronniveaus het hoogst, wat de ochtend dus hét moment maakt om seks te hebben. En zeker niet te vergeten: deze hormonen zorgen er ook nog voor dat je partybox extra gevoelig is.

Groene orgasmes

Tot slot even iets heel anders. Seks in de vroege ochtenduurtjes kan ook nog eens lief zijn voor je portemonnee en voor het milieu, maar dan moeten jullie er wel een onderwatershow van maken (en er niet te lang over doen).

Door de sekssessie naar de douche te verplaatsen, besparen jullie tijd en water. Bovendien: niks is opwindender dan elkaar inzepen en warm water maakt alles lekkerder.

De beste positie is er dan een waarbij jij voorovergebogen staat. Tip: wanneer jullie glijmiddel gebruiken, zorg er dan voor dat het er een is op basis van siliconen en niet op waterbasis, want daar heb je niks aan tijdens een sexy badkamersessie.

