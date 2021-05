Lessen tussen de lakens: Oe la la! Zo kan het dus ook

Ben je een redelijk standvastig type in bed? Zie hier: 4x inspiratie voor wat variatie op het reguliere seksrepertoire.

High tea Jij kiest voor lepeltje-lepeltje, omdat je houdt van minimale inzet en maximaal genot. Voor jou tijdens de seksescapades niet te veel poespas, moeilijke houdingen en lenigheid. Jij houdt ervan wanneer je in bed wordt begeerd en verwend. Voor jou zal het een feest in de slaapkamer zijn wanneer je seksbuddy je trakteert op een erotische massage met happy ending. Felle lichten uit, kaarslicht aan, zwoele afspeellijst op en massageolie bij de hand? Laat je bedpartner dan beginnen met het masseren van je benen, dijen en schaamlippen. Zo kun jullie het langzaam opbouwen en naar de clitoris toewerken. Hoe jij en je lover de rest van het avondprogramma vullen, is helemaal aan jullie.

Gouwe ouwe Het is een klassieker: het missionarisstandje. Vrouwen die het liefst op deze manier de horizontale tango uitvoeren, zoeken volgens seksexpert Nikki Martinez naar intimiteit. Voorkom dat het tijdens het missionarissen eenrichtingsverkeer wordt. Blijf dus vooral niet stil liggen, maar schommel, draai en wieg met je heupen. Liefdevol en intiem bezig zijn, kan ook in het lotusstandje. Dan zit de penetrerende partner in kleermakerszit en ga jij op zijn of haar schoot zitten met je benen om je lover heen geslagen. Hij of zij kan nu bij je binnenkomen en jij kunt langzaam op en neer bewegen totdat jullie allebei sterretjes zien.

Rodeo Vrouwen die gek zijn op het cow girl-standje, willen graag het heft in eigen hand nemen wanneer ze de koffer in duiken. Jij bent niet bang om te zeggen wat je wilt en nodig hebt en vindt het heerlijk om je innerlijke showgirl de vrije loop te laten. Queening, ook wel face-sitting genoemd, is voor de rodeo-liefhebber zeker iets om te proberen. Laat je partner op zijn of haar rug liggen en ga geknield en met gespreide benen boven het gezicht van je lover hangen. Vervolgens is het aan hem of haar om je down under de nodige aandacht te geven. Maak vooral gebruik van je machtspositie en vertel je bedpartner precies wat je wilt. Jij bent tenslotte de koningin! Lees ook

Word jij helemaal wild van seksen op z’n hondjes, dan focus jij je tussen de lakens waarschijnlijk liever op een verpletterend orgasme dan op persoonlijke connectie. Doggy style is het perfecte standje om de fameuze G-spot te stimuleren en voor velen favoriet omdat je lover in deze positie lekker diep kan penetreren.