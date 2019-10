Lessen tussen de lakens: Oh deer!

Sexperts komen constant met nieuwe technieken en foefjes om het vuur in de slaapkamer weer aan te wakkeren, maar volgens liefhebbers zou hét geheim voor een geweldig seksleven al eeuwenlang bestaan en uit China komen. Taoïsten, volgers van de Chinese natuur-filosofische stroming, ontwikkelden een oefening waardoor je orgasmes intenser worden en je ze door je hele lichaam voelt. Are you ready for a full body orgasm?

Stap 1: boobie time

Begin naakt in kleer-makerszit en recht je rug. Warm je handen even op, gebruik eventueel wat massageolie. Neem je borsten in je handen, je vingertoppen wijzend naar je hart, en adem een paar keer langzaam in en uit. Op deze manier maak je verbinding met de energie van je hart. De volgende stap is de daadwerkelijke massage. Beweeg je handen zachtjes van de bovenkant van je borsten, naar het midden en de onderkant. Maakt een soort rondje, zonder je tepels aan te raken. Maak de beweging 36 keer − een belangrijk getal in het taoïsme. Doe daarna precies hetzelfde, maar dan omgekeerd: dus van de onderkant van je borsten naar boven.

Bronstige hertjes

Taoïsten merkten dat herten lang én gezond leven, en een langer seksueel en reproductief vermogen hebben dan andere dieren. Vrouwelijke herten slapen strak met een hoef tussen hun achterpoten, wat volgens Taoïsten een manier is om hun seksuele energie te stimuleren. Zo zijn hertjes dus de inspiratie voor deze massagetechniek met benefits. De deer exercise bestaat uit twee stappen: een borst-massage en een voor je private parts.

Stap 2: (s)exercise

Stap twee is een bekkenbodemspieroefening. Leg je handen in je schoot en maak vuisten. Span vervolgens zo lang als je kunt je bekkenbodem-spieren aan, dat zijn de spieren die je ook gebruikt om je plas op te houden. Zorg dat de rest van je spieren ontspant en dat je rustig blijft ademen. Lukt het niet meer? Dan kun je stoppen met de oefening. Doe dit twee à drie keer per week.

Vuurwerk en zen

Waarom deze oefeningen? Met de borstmassage stimuleer je de zenuwen en spieren in je borsten, en verbeter je de bloeds-omloop. Hierdoor word je gevoeliger, raak je sneller opgewonden en heb je meer kans op een full body orgasme. Door de bekkenbodemspier-oefening maak je de spieren − die tijdens een orgasme samentrekken − sterker. Hoe meer je deze seksspieren traint, des te meer controle je over ze hebt. En dat betekent: heftigere en intensere orgasmes. Daarnaast komt door de techniek het feelgoodhormoon oxytocine vrij, wat weer goed helpt tegen stress. Kortom: win-winsituatie.

