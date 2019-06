Weleens van CBD gehoord? Dat is het stofje in wiet dat je prikkels op scherp zet. In olievorm zet het vooral je lichaam in vuur en vlam.

Tekst: Samantha Lakker | Beeld: iStock

Relax!

Cannabidiol, beter bekend als CBD, is een stof die voorkomt in wiet of hasj. Je wordt er niet stoned van (daar zorgt een ander stofje voor), maar het maakt je wel relaxed. Niet zo gek dus dat CBD goed werkt tegen angststoornissen, slaapproblemen en chronische pijn. Maar ook in de slaapkamer blijkt het een wondermiddel. Volgens gebruikers werkt het libidoverhogend en zorgt het voor intensere orgasmes.

Uit je hoofd, in de mood

Maak jij je tijdens de seks weleens zorgen om lichaamsgeurtjes? Of je het wel goed doet? Of ben je erg gefocust op het krijgen van een orgasme? CBD roept al deze libidokillers een halt toe. Onderzoek laat zien dat het gebruik van CBD-olie je overall helpt ontspannen. En dus stop je met piekeren over je bedprestaties en geef je je volledig over aan je partner.

Prikkelbaar

CBD heeft niet alleen mentale benefits, ook fysiek doet de olie wonderen. Zo heeft CBD een positieve invloed op ons endocannabinoïde systeem, dat je lichaam in balans houdt bij stress en onder meer prikkels doorgeeft. Met CBD-olie vul je de cannabinoïden in het systeem aan en ervaar je prikkels intenser. Kortom: meer seksueel genot én intensere orgasmes.

