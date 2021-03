Lessen tussen de lakens: Stress? Relax met seks!

Opgewonden standje? Kies liever voor standje ontspannen. Met deze seksposes is de ontlading dichtbij.

High tea Lepeltje-lepeltje, maar dan net even anders. Teaspooning voer je namelijk niet liggend maar zittend uit. In deze positie zitten zowel jij als je sekspartner op jullie knieën, de penetrerende achter jou met zijn of haar benen wijd. Jij houdt je benen juist dicht tegen elkaar aan. Zo voel je je partners gereedschap nog dieper als hij of zij bij je naar binnen gaat. Terwijl je lover dit doet, kan hij of zij zijn of haar armen om je heen slaan voor een innige omhelzing.Dat extra huid-op-huidcontact is niet alleen goed voor de band tussen jou en je partner, maar volgens onderzoek komt daardoor ook een extra dosis van de gelukstofjes oxytocine en endorfine vrij.

Tour de France Heel seksend Nederland heeft vast weleens gehoord over soixante neuf – standje 69 – maar volgens liefhebbers moet je voor een echt killerorgasme bij standje 68 zijn. Hierbij is het de bedoeling dat je partner op zijn of haar rug gaat liggen, met gebogen knieën en de voeten plat op de grond. Jij gaat bovenop liggen met je billen op de borst van je lover, je hoofd tegen zijn of haar dijen. Je partner heeft zo full access tot je pleasure box en de handen vrij om je te pleasen. Geniet lekker van het eenrichtingsverkeer.

Op het randje Liefdevol en intiem met je lover bezig zijn, doe je in het relaxte lotusstandje. De penetrerende partner gaat

op de grond of op bed zitten in kleermakerszit en jij gaat op zijn of haar schoot zitten met je benen om hem of haar heen. Laat je lief in je komen en ga langzaam op en neer. Als een van jullie een orgasme aan voelt komen, vertraag het tempo dan en stel jullie hoogtepunt uit. Herhaal dit riedeltje een paar keer, want wanneer je na een paar keer uitstellen toegeeft, kom je extra intens klaar. Dat komt doordat er dankzij het uitstellen van je orgasme steeds meer bloed naar de vagina stroomt, waardoor alles daarbeneden veel gevoeliger wordt dan normaal.

