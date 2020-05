Lessen tussen de lakens: Orgasme! Even wachten… Orgasme

Ja, een vluggertje kan lekker zijn. Maar van een écht hoogtepunt geniet je het liefst zo lang mogelijk.

Tikkende tijdbom

Uit onderzoek onder stellen uit Nederland, het Verenigd Koninkrijk, Spanje, Turkije en de Verenigde Staten is gebleken dat een gemiddeld partijtje penetreren 5,4 minuten duurt. Dit terwijl ander onderzoek aantoont dat vrouwen zo’n 13 minuten en 46 seconden nodig hebben om klaar te komen. Hoog tijd om de duur van onze vrijpartijen wat op te krikken!

Oefening baart kunst

Hoe fitter de vagina én penis, hoe lekkerder en langer de seks. Als je meer controle hebt over je bekkenbodemspieren, kun je orgasmes makkelijker uitstellen en zijn je climaxen intenser. Dit kan met kegeloefeningen, waarbij je je bekkenbodemspier – de spier die je gebruikt om je plas op te houden – een paar keer aanspant en dan weer ontspant. Ook mannen kunnen zo hun genotsspieren trainen. Of kies voor yoni-eitjes en geishaballen die je inbrengt ten bate van je spieren down-under.

Opgewonden standjes

Variëren in jullie slaapkamerrepertoire kan ook helpen bij het verlengen van jullie vrijpartijen. Gelukkig is de keuze op dit gebied reuze. Standjes waarin jij de controle hebt, zijn voor langere vrijpartijen het best, denk aan de cowgirl of zittende seks. Mocht het de penetrerende partner allemaal iets te intens en heftig worden, dan gaan jullie over op standje relaxseks.

Jij bepaalt het tempo.

Vijfsterrenuitstel

Edging is een orgasme-vertragingsmethode die de ontlading extra krachtig maakt. De techniek is simpel: zodra je in de buurt komt van sterretjes zien, stop je. Geef jezelf of je partner wat tijd om te recupereren en ga dan weer vrolijk verder tot je orgasme weer bijna in zicht is. Als je dit riedeltje een paar keer herhaalt, stroomt er meer bloed naar je vagina. Dit zorgt ervoor dat je partybox extra gevoelig is als jullie wel over de eindstreep gaan.

Heet voorafje

Er gaat echt een wereld voor je open als jullie het idee van seks als alleen penetratie laten varen. Soms is het voorgerecht minstens zo lekker als het hoofdgerecht en smaakt het toetje zelfs nóg beter. Neem daarom de tijd voor het voor- en naspel en probeer wat vaker iets nieuws. Een sexy vragenrondje naar elkaars verlangens bijvoorbeeld, of een massage. Begin in bad of plan jullie potje voorspel eens op een heel andere plek in huis.

Tekst samantha lakker foto stocksy