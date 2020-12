Lessen tussen de lakens: de orgastische meditatie

Goed voor lichaam en geest: de orgastische meditatie. Ook hét geheim voor een geweldig (seks)leven trouwens.

Het brein achter orgastische meditatie – ook wel OM genoemd – is Nicole Daedone, een meditatiecoach en de auteur van het boek Slow sex. Zij pleit ervoor seks terug te brengen tot een intieme, persoonlijke en intense ervaring. Met haar speciaal ontwikkelde mindfulnessoefening kun je een soort super-orgasme bereiken. Daedone maakt onderscheid tussen een orgasme en de orgastische staat; het orgasme is een lichamelijk hoogtepunt en de orgastische staat brengt je in contact met het grotere geheel. Door OM focus je je even niet op de wereld om je heen, maar op het nu en de sensaties die je voelt in je lichaam. En een hoofd zonder zorgen zorgt weer voor meer bedpret.

Zorg ervoor dat jullie ontspannen zijn in jullie love nest met een handdoek, timer en glijmiddel binnen handbereik. Zet de timer op dertien minuten en nog een extra timer op twee minuten. Orgastische meditatie doe je met een partner. In de eerste dertien minuten brengt je bedmaatje een duim in je vagina en gebruikt een vinger van de andere hand om neerwaartse bewegingen te maken aan de linker bovenkant van je clitoris. Jij zegt ondertussen wat je fijn vindt. Bij de tweede timer switcht je partner naar opwaartse bewegingen. Hierna bespreken jullie de de OM-sessie. Het doel is niet het orgasme, maar de prettige bijwerkingen: een golf van geluk, vervulling en vitaliteit.

Opgewonden standje

Geen bedpartner in de buurt? Geen probleem! Dan ga je gewoon lekker voor zen soloseks. Seksuoloog Jill McDevitt raadt aan om je tijdens het masturberen te concentreren op het gebied dat je aanraakt, het ritme en de druk. Ze tipt dat het belangrijk is om jezelf te betrappen op het moment dat je je focus verliest. Dat merk je bijvoorbeeld wanneer je op de automatische piloot klaarkomt. Hoe je dit voorkomt? Probeer een keer een ander standje uit, staand of op je knieën bijvoorbeeld. In verticale stand stroomt er meer bloed naar je vagina, waardoor je pleasure box extra gevoelig is. Twee handen gebruiken, de ene voor penetratie en de ander voor clitorale stimulatie, is ook altijd een goed idee. Daarnaast kan een speeltje net dat extra beetje helpen.

Zen met benefits

Klinkt dat mediteren in de slaapkamer jullie iets te zweverig? Volgens recent onderzoek aan de universiteiten van Los Angeles en Philadelphia zorgt slechts drie maanden oefenen met orgastisch mediteren voor een effect dat vergelijkbaar is met drie jaar mediteren. Vrouwen die mediteren hebben, volgens onderzoek uit 2018, een hoger libido én meer zelfvertrouwen tussen de lakens. Als de wetenschap het zegt, is het ’t proberen waard toch?