Lessen tussen de lakens: out in the open

Stook dat vuurtje into the great wide open gerust flink op met een portie hete buitenseks. Het bos, de tent of een festivalwei, welke plek verkies jij?

Onenight-tent

Is er iets romantischer dan seks onder de sterrenhemel? Zoek dus snel een plekje op waar je ongestoord de horizontale tango kunt dansen. Een mooie glamping, naast een kampvuur, op een lekker dikke slaapzak… en ga los. Laat je die sterrenhemel even voor wat het is en kruip je liever je tent in? Ga dan voor de missionarishouding, dan weet je zeker dat jullie de tent niet afbreken.

Hallo sexy houthakker

Door de bomen het bos niet meer zien? Geeft niks, wie sekst tegen een boom heeft toch alleen maar oog voor elkaar. Een goed standje hiervoor is de houthakker: wikkel je benen om je partners onderrug en sla je armen om zijn of haar schouders. Dit standje is nogal een work-out, dus één been op de grond houden, is ook een goede optie. Maar je bent misschien niet alleen: uit onderzoek is gebleken dat ongeveer 26% van de Amerikanen en Europeanen het liefst sekst in een park of bos.

Wij willen water

Water geeft je drijfvermogen, dus maak er gebruik van. Je kunt in het water de meest acrobatische standjes uitproberen – geef dat ingewikkelde standje dat jullie altijd al wilden proberen hier maar eens een kans. Zorg wel dat je echt opgewonden bent, want in het begin kan seks in het water wat stroef gaan omdat je natuurlijke glijmiddel weggespoeld wordt. En condooms zijn ook niet waterproof. Maar goed, je kunt jullie avontuurtje altijd afmaken op het droge.

Van een leien dakje

Heb je een dakterras? Lucky you, je hebt het ultieme decor voor buitenseks te pakken. Geef je balkonstoelen een extra functie door ze als attribuut tijdens jullie liefdesspel te gebruiken. De cowgirl, volgens onderzoek het favoriete standje van mannen, is hier een goede positie voor. Laat je partner plaatsnemen op een van de stoelen, ga recht op hem zitten, en maak cirkelvormige of wiegende bewegingen met

je heupen.

Vi-va-festival

Broeierige sferen en vunzige deuntjes… Als er een plek is waar veel wordt gedronken, geflirt en gesekst, dan is het wel een festival. De meeste vinden plaats in een park of bos, dus er is lekker veel groen om in te duiken. De kans om betrapt te worden, maakt het extra spannend. Liever niet voor iedereen met de billen bloot? Ga dan voor een dixie. Misschien niet de meest romantische plek, wel een favoriet onder seksende festivalgangers.

Deze ‘Lessen tussen de lakens’ komt uit VIVA 18-2019. Deze editie ligt tot 7 mei in de winkel of kan je hieronder online bestellen.

Tekst: Samantha Lakker | Foto’s: iStock