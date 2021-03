Lessen tussen de lakens: Ga eens op ontdekkingstocht

Is het tijd om de boel een beetje op te schudden tussen de lakens? Gooi het dan eens over aan andere boeg. Met het stimuleren van deze plekken is een hoogtepunt niet uitgesloten.

Luister Met honderden zenuwuiteinden in de schedel en oren, is extra aandacht aan de lichaamsdelen boven de schouders een must. Een hand door het haar van je partner kan al genoeg zijn om zijn/haar hart op hol te laten slaan. Ontdek elkaar door het likken, kussen en knabbelen aan de oorlellen. Goedgekeurd? Ga een stap verder door zacht jouw wensen te fluisteren, voor een tintelend en verlangend gevoel.

Vuurwerk Wist je dat het strelen van de tepels hetzelfde deel in de hersenen activeert als het strelen van de geslachtsorganen? En ja, tepelorgasmes bestaan echt. Proberen? Laat je lover beginnen met lichte cirkelbewegingen door middel van de vingers, lippen of tong. Vanuit hier kunnen jullie overgaan tot knijpen of bijten. Om het nog spannender te maken, kun je ijsblokjes of een tepelvibrator gebruiken.

Tease me! Al kussend je weg maken vanaf de nek naar de private parts, zorgt voor een opwindend gevoel bij zowel jezelf, als je partner. Vooral het gedeelte tussen de navel en het geslachtsdeel is met de vele zenuwen lekker gevoelig. Plaag je partner door dit gebied wat extra te kussen, likken en strelen. Temperature play leent zich hier ook perfect voor. Neem een ijsblokje in je mond of een slok hete thee voordat je je partner verwent met je mond. Lees ook

