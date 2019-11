Lessen tussen de lakens: Pleziercings

Een intieme piercing is niet alleen maar een lichaamsversiering, het kan ook een stimulans zijn tijdens de seks. Zo doe je er je voordeel mee in bed.

In de gaten

Intieme piercings komen in allerlei soorten en maten. Er zijn er meer dan twintig! Bij de vagina kun je bijvoorbeeld de venusheuvel, de clitoris en de schaamlippen laten piercen. Bij de penis is dit de eikel, de voorhuid, de balzak en het frenum (stukje huid achter de penis). Ook de tepelpiercing en guiche (het stukje tussen anus en scrotum) vallen onder de intieme piercings. Ze geven overigens niet allemaal een stimulans tijdens de seks, vooral die bij vrouwen zijn vaak alleen sexy om te zien.

Verticaal staal

De verticale clithood piercing (de VCH) wordt – zoals de naam al zegt – verticaal in het clitoriskapje gepiercet. Van alle vrouwelijke genitale piercings is deze het meest stimulerend, hij kan je seksleven echt een boost geven. Vooral bij standjes waar de clitoris extra gestimuleerd wordt, zul je meer genot ervaren. Bijvoorbeeld bij de cowgirl, waarbij jij bovenop zit en de man dan net een stukje rechterop. Niet elke vagina is overigens geschikt voor deze piercing. Het clitoriskapje moet groot genoeg zijn om te kunnen piercen. Met de Q-tiptest kun je testen of jouw clit geschikt is. Pak een wattenstaafje en leg ’m naast je clitoriskapje. Kun je de kop van het wattenstaafje bijna volledig bedekken, dan kun je richting piercingshop!

Prins op het witte paard

Voor extra genot tussen de lakens hoef je je niet per se zelf te laten piercen. Ook mannen kunnen met een piercing zorgen voor extra vrouwelijk plezier. Volgens piercer Julia van DutchInk zijn exemplaren die door de eikel en het frenum gaan, het meest stimulerend voor vrouwen. Maar niet iedere vrouw vindt zo’n piercing fijn. Bij een heftige vrijpartij kunnen zij de populaire Prins Albert (eikelpiercing) ook als onplezierig ervaren. Zorg er bij de eerste keer dus voor dat je op standje slow gaat. Piercer Julia adviseert daarnaast om het met deze piercings voorzichtig aan te pakken qua orale bevrediging. Je wilt immers niet aan je tandarts uitleggen waarom je tanden zo beschadigd zijn…

Zachte heelmeester

Op de behandeltafel is genot overigens ver te zoeken. Piercer Julia: ‘Het piercen voelt vrijwel altijd venijnig, de napijn hangt van de piercing en je pijngrens af. Bij dunner weefsel, zoals bij de verticale clithoodpiercing, is het meestal in een fractie van een seconde gedaan. De heling van genitale piercings verschilt ook. Bij de VCH duurt dit vier tot acht weken, terwijl de Christina piercing (venusheuvel) zes tot negen maanden nodig kan hebben.’ Seks wordt gedurende de helingsperiode afgeraden. Ga je er toch voor? Dan is doggy style de beste optie, omdat dat weinig druk op de piercing geeft.

Tekst Aluca bouma | Foto stocksy

Deze lessen tussen de lakens komt uit VIVA-45-2019. Dit nummer ligt t/m 12 november in de winkel of kun je hier online bestellen.