Een sekskussen? Ja, je leest het goed: er bestaan speciale kussens die garant staan voor hetere en intensere seks. Dat wordt steamy pillow talk.

Tekst: Samantha Lakker | Beeld: iStock

Skaten 2.0

Sekskussens zijn stevige schuine ‘kussens’ die aanvoelen als een matras. Er zit een wasbare hoes omheen, dus hoe nat jullie avond ook wordt, het maakt helemaal niets uit. Sekskussens zijn er in verschillende vormen en maten, de kleinere worden een wedge genoemd en de grotere een ramp. Je kunt ze ook combineren, bijvoorbeeld met varianten waarin een vibrator is geïntegreerd.

Er zijn online zelf complete sekssofa’s te vinden.

Spot on

Oké, maar waar is het kussen dan zo handig voor? Valt je partner in de categorie ‘klein maar fijn’, dan is het een uitkomst. Door de verhoogde positie waarin je vagina ligt, komt het gereedschap van je minnaar namelijk dieper binnen. Zelfs in de buurt van de G-spot. Ook als jij en je lover een groot lengteverschil hebben, is een kussen handig. Zo breng je jouw heupen namelijk makkelijk in de buurt van die van hem of haar. Avontuurlijke of creatieve standjes uitproberen? Op een sekskussen is het geen probleem. Kramp is voortaan geen spelbreker meer, jullie houden het zo uren vol.

Billen in de lift

Hoe gebruik je zo’n kussen dan precies? De standaard manier is door op je rug te gaan liggen met je billen erop. Zo geef je de missionarishouding wat pit. Door het kussen gooi je je benen makkelijker de lucht in en het zorgt voor easy access bij orale seks. Of draai het om. Ga op je buik liggen, leg het sekskussen onder je buik en lift je billen omhoog; een lazy variant van doggy style. Het maakt eigenlijk niet uit welk standje je probeert, met een kussen is het allemaal veel comfortabeler omdat het je lichaam in de juiste positie houdt. Zo’n sekskussen is trouwens niet alleen voor jou. Heeft je partner een penis, dan kan hij met zijn billen op het kussen gaan liggen om een heel nieuwe hoek te creëren. Leef je uit!

Zin of onzin?

Waarom moeilijk doen als het ook makkelijk kan, denk je misschien. Tuurlijk kun je ook een normaal hoofdkussen gebruiken of een paar kussens op elkaar stapelen. Maar een sekskussen komt niet alleen in een handige en efficiënte vorm, het is gemaakt van speciaal schuim, waardoor je niet wegzakt. Hoe fijn je seksleven ook is, waarom zou je niet gebruikmaken van net dat beetje extra hulp.

Deze lessen tussen de lakens komt uit VIVA-25-2019. Dit nummer ligt vanaf 19 juni in de winkel of kun je hier online bestellen.