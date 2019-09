Lessen tussen de lakens: Power to the pussy

Hoe fitter de vajayjay, hoe meer plezier in bed. Door de spieren tussen je benen te trainen, worden je eigen orgasmes én die van je partner een stuk intenser.

Tekst: Samantha Lakker | Foto: Stocksy

Wereldorgasme

De pompoir-techniek is eeuwen geleden uitgevonden door Indiase tempeldanseressen. Uiteindelijk reisde de sekstechniek van India naar landen zoals Thailand en Japan, en kreeg namen als Shanghai squeeze, Singapore kiss of Playing the flute. In Japan perfectioneerden geisha’s de move en voegden buikspierbewegingen toe. Waarschijnlijk werd deze extreem lastig te leren variant ook in harems gebruikt, want hij staat in de tantra bekend onder de Arabische term Kabazzah.

De zin van oefenen

Intens klaarkomen is natuurlijk een grote pre, maar bekkenbodemtraining heeft veel meer benefits. Het maakt je vagina elastischer. Daardoor komt pijn bij penetratie minder snel voor en kan het vrouwen helpen die last hebben van vaginisme. Ook zorgt gericht trainen ervoor dat je sneller nat wordt en het geeft je libido een boost. Je kunt overal ongemerkt oefenen. Ook gewoon als je in de rij staat voor de kassa of geen zitplaats kunt vinden in de bus.

Bouw de spanning op

Of je een expert zult worden, is nog maar de vraag. Voor een goede techniek heb je namelijk echt killer bekkenbodemspieren nodig. Maar oefening baart kunst. Door veel kegel work-outs te doen, kun je je seksspieren trainen. Doe net alsof je je plas ophoudt en span je spieren ongeveer vijf seconden aan. Wacht drie seconden en span ze nog een keer vijf seconden aan. Herhaal dit riedeltje tien keer en doe deze work-out een paar keer per week . Er bestaan ook kegelballetjes, speciaal voor je vagina. Om die daar te houden, moet je met je bekkenbodem een waar staaltje topsport vertonen.

