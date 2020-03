Lessen tussen de lakens: Chill van bil

Niet: te veel poespas. Wel: een killer orgasme. Dit is relax-seks.

Rodeo In deze variant van het cowgirl-standje, waarbij de penetrerende partner bovenop zit, is het enige wat jij hoeft te doen genieten. Jij ligt op rug met je benen gestrekt en je sekspartner zit op je met zijn of haar benen gespreid. Nu stoot je partner niet in en uit, maar naar voor en achter. Bij elke stoot krijgt je clitoris de hoognodige aandacht van zijn of haar schaambeen: here we cooome.

Mindful seks Het Yab Yum-standje komt uit de Tantra en zorgt gegarandeerd voor ontlading. De penetrerende partner zit in kleermakerszit en jij gaat er bovenop zitten met je armen en benen om hem heen geslagen. Als je partner omhoog stoot, geniet je van heerlijke sensaties in het diepe en gevoelige deel van je vagina. Het vergt wat meer kracht van de penetrerende partner, waardoor het lekker slow gaat en de sekssessie langer duurt. Als jullie dan ook nog jullie ademhaling synchroniseren, wordt het helemaal een potje mindful seks.

Oogje op elkaar Ga tegenover elkaar zitten en schuif zo dicht mogelijk tegen elkaar aan zodat je partner je kan penetreren, maar houd je benen gestrekt. Met je handen op de grond zit je wat stabieler. Nu is het aan de penetrerende partner om een rustig ritme aan te nemen, terwijl jullie elkaar diep in de ogen kijken. Dat is niet alleen goed voor de band tussen jou en je partner, maar volgens onderzoek komt daardoor ook het gelukstofje oxytocine vrij.