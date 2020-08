Lessen tussen de lakens: Niet knippen, maar scharen

Zin in een verpletterend orgasme? Dan is scharen, de seksact waarin de clitoris de hoofdrol speelt, de way to go!

Wrijvingskracht

Scharen is een manier van seksen waarbij meestal twee vrouwen hun geslachtsdelen tegen elkaar (of een ander lichaamsdeel) aan wrijven. Volgens seksexperts is dat wrijven zo gek nog niet, want er zitten veel meer zenuwuiteinden in je clitoris dan in je vagina. Dit is een van de redenen waarom veel vrouwen niet kunnen klaarkomen van alleen penetratie, maar ook goed geplaatste vingers of een mond nodig hebben om sterretjes te kunnen zien. Voor maximaal genot en een killerorgasme ben je bij seksstandjes waarin er extra aandacht wordt besteed aan je toverknop dus aan het juiste adres. En laat dit nou net het geval zijn bij scharen.

Buigen en strekken

Hier komt de schaarinspiratie. In het eerste standje, de standaard variant, liggen jullie beiden tegenover elkaar op jullie rug. Leg dan een been tussen de benen van je partner en de andere over zijn of haar heup. Zo beelden jullie samen een schaar uit, vandaar dus de naam. Wieg dan met je heupen zodat het been van je partner je clitoris raakt terwijl hij of zij je penetreert. Wat rek- en strek-oefeningen doen voordat je in de schaar schiet, kan geen kwaad. Er is namelijk wel wat lenigheid voor nodig. Tip: voor de variatie kan een van jullie omdraaien en op zijn of haar buik gaan liggen.

Lekkere lapdance

Laat je partner op een stoel zitten met een knie opgetrokken en zijn of haar voet rustend op de rand van de stoel. Ga dan met je rug naar je partner toe op zijn/haar bovenbeen zitten en kantel ook hier weer je heupen zodat je met je clitoris over zijn of haar dij wrijft. En als je toch bezig bent, waarom maak je er dan niet meteen een sexy lapdance van? Gebruik wat extra glijmiddel om de actie lekker soepel te laten verlopen.

Tortelduifjes

Dit standje is loeiheet en intens, voor sommigen misschien zelfs wel te intens. Ga geknield naar elkaar toe zitten met jullie knieën in elkaar verstrengeld en zo dat jullie lichamen elkaar aanraken. Wrijf langzaam tegen het dijbeen van je partner terwijl jullie gepassioneerde zoenen. Voeg wat oogcontact toe voor extra sensualiteit en gebruik vooral jullie handen om andere plekken te verkennen.

Spot on

Het is een kleine aanpassing, maar wel een die een wereld van verschil maakt. Ga in de missionarishouding liggen, maar trek je benen op en leg ze op de schouders van je partner. Je kunt een kussen onder je onderrug leggen om het standje wat comfortabeler te maken. In deze positie wrijft het schaambot van je seksmaatje zonder al te veel moeite precies langs je hotspot. Als er een penis of strap-on bij het spel betrokken is, kan je lover nu nog dieper bij je binnenkomen en in de buurt van de g-spot komen.

Tekst: Samantha Lakker | Beeld: iStock

